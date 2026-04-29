ABD Merkez Bankası , 2026 yılının üçüncü faiz kararını duyurdu. Piyasa beklentileri çerçevesinde alınan kararla politika faizi yüzde 3,50 – 3,75 aralığında sabit tutulmuş oldu. Karar, uzmanlar tarafından küresel piyasalarda “bekle-gör” yaklaşımının sürdüğü şeklinde ifade edildi.

Beklentilere paralel geldi!

Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından alınan karar çerçevesinde, mevcut ekonomik görünüm ve enflasyon dinamikleri dikkate alındı ve faiz oranında değişiklik yaşanmadı. Fed böylece, yılın ilk aylarında izlediği temkinli para politikasını devam ettirmiş oldu.

"Bekleme” süreci

2025 yılının son üç toplantısında Fed, üst üste 25’er baz puanlık faiz indirimini açıklamıştı. 2026 yılının ocak ve mart aylarında olduğu gibi son toplantıda da faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi ve mevcut seviye korunmuş oldu.

Powell'dan son toplantı!

Fed Başkanı Jerome Powell, görev süresinin sona ermesine az bir süre kala FOMC toplantısının başkanlığını yaptı.