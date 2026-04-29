Piyasalar oldukça hareketli bir haftadan geçiyor. Altınla birlikte rekor üstüne rekor kıran gümüş, aniden yön değiştirdi. Özellikle ateşkes süreciyle moral bulan ons gümüş, kritik eşikleri bir bir aşarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak bu bahar havası kısa sürdü ve fiyatlar hızla geri çekildi. Şimdi herkesin gözü kulağı Amerika'dan gelecek haberde. Peki, 29 Nisan gümüş fiyatları ne durumda? Gümüşteki bu kan kaybı sürecek mi, yoksa yeni bir alım fırsatı mı doğuyor? En çok aranan rakamlar belli oldu.

29 NİSAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

İç piyasada gram gümüş, ons tarafındaki bu sert düşüşe rağmen dolar kurunun desteğiyle ayakta kalmaya çabalıyor. Dün 105,41 TL seviyelerinde dolanan gram gümüş, 29 Nisan sabahına hafif bir toparlanma çabasıyla uyandı. Şu an serbest piyasada gram gümüş alış fiyatı 106,75 TL, satış fiyatı ise 106,83 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ONS GÜMÜŞ FİYATI KAÇ DOLAR?

Küresel piyasalarda işler biraz daha karışık. Yakın zamanda 80 doları test eden ons gümüş, resmen fren yaptı. Gelen kar satışları ve bekleme psikolojisiyle birlikte ons gümüş fiyatı bugün itibarıyla 73,74 dolar seviyesine kadar eridi. Alış rakamı ise 73,69 dolar oldu. Uzmanlar 75 doların altına inilmesini teknik bir kırılma olarak yorumluyor ve bu tablonun baskıyı artırdığını söylüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ, FED KARARI NASIL ETKİLER?

Rakamlardaki bu ani oynamanın tek bir ana sebebi var: Fed. Amerikan Merkez Bankası bugün kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalar aslında bu kararı önceden fiyatlıyor. Eğer Fed faizleri sabit bırakır ya da indirim sinyali verirse, gümüş yeniden 80 dolar bandına tırmanışa geçebilir. Tam tersi şahin bir ton çıkar ve faiz indirimleri ötelenirse, düşüş daha da sertleşebilir. Kısacası gümüşün kısa vadedeki kaderi bugün akşam saatlerinde belli olacak.

29 NİSAN 2026 ALTIN VE DÖVİZ KURLARI NE DURUMDA?

Gümüşteki sarsıntı, alternatif yatırım araçlarını takip edenleri de yakından ilgilendiriyor. Ekrana baktığımızda gram altın bugün 6.657,93 TL alış, 6.658,75 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor. Döviz cephesinde ise sakin bir seyir var. Dolar kuru 45,08 TL satış fiyatıyla güne başlarken, Euro 53,02 TL'den, İngiliz Sterlini ise 61,32 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI: 29 NİSAN BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

Emtia piyasalarındaki hararet sürerken vatandaşın gözü bir yandan da pompa fiyatlarında. 29 Nisan itibarıyla benzin litre fiyatı 63,74 TL seviyesinde bulunuyor. Motorin (mazot) ise 71,64 TL'den depolara dolduruluyor. Otogaz (LPG) tarafında da litre fiyatı 34,99 TL olarak tabelalara yansıdı. Tabi bu fiyatların serbest piyasa koşulları gereği şehre ve istasyona göre ufak değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerek.