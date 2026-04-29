Son Mühür- Emlak piyasasında uzun süredir beklenen ve alışverişte "tapuyu almadan parayı yolladım, dolandırılır mıyım?" stresini çözecek olan yeni düzenleme resmileşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu yeni kararla beraber, ikinci el otomobil alırken kullanılan güvenli sistem artık ev, arsa ve dükkan satışları için de mecburiyet durumuna getiriliyor.

Alıcı ve satıcı arasındaki sorun bitiyor

Gayrimenkul alım satımlarında meydana gelen en büyük kavga ve risk noktası olan ödeme kısmı artık tamamen teknolojik bir güvenceye sahip oluyor.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ndeki değişiklikle birlikte kurulan bu Güvenli Ödeme Sistemi, alıcı ve satıcı arasındaki sorunu tamamen çözüyor.

Bundan sonra ödemeler, bankaların kontrolündeki özel bir hesap sistemi üstünden yapılacak. Elden ya da doğrudan EFT yöntemi kullanılmayacak.

Kredi dışındaki ödemeler de kayıt altında

Evin bir kısmını nakit kalanını kredi ile alanlar için yeni sistem bu konuda da aktif olacak. Alacağınız konut için kredi kullanıyorsanız, bankanın sağladığı kredi tutarı dışındaki tüm peşinat veya ara ödemelerin tamamının bu sistem üstünden yapılması şart tutuluyor.

Para ne zaman satıcının hesabına geçecek?

Havuzda bloke: Alıcı, satış fiyatını bankanın güvenli hesabına gönderiyor. Ancak bu para hemen satıcının hesabına yatmıyor, sistemde "bloke" ediliyor.

Tapu onayı: Noterde ya da tapu dairesinde işlemler sürerken para güvenli şekilde beklemeye devam ediyor.

Eş zamanlı aktarım: Tapu devri resmi olarak onaylandığı zaman, sistem otomatik olarak parayı satıcının hesabına iletiyor.

İptal güvencesi: Herhangi bir sorun olursa veya satıştan vazgeçilirse, bloke edilen para doğrudan alıcıya iade ediliyor.

Ne zaman zorunlu olacak?

1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan uygulamada, hizmetin bedeli olarak bir kullanım bedeli de tahsil edilecek. Bu masraf, genellikle satıcıya gönderilen bedelden kesilerek sistemin işletilmesini sağlayacak.