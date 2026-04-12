Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Türk karasularına yakın bölgede balıkçılık faaliyeti yürüten bir tekne ile Yunan Sahil Güvenlik unsurları arasında gerginlik yaşandı. Olayın, Semadirek Adası civarındaki Zürafa Kayalıkları mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

Yunan Sahil Güvenlik botundan yakın takip

Balıkçı İlker Özdemir ve mürettebatının avlandığı sırada, Yunan Sahil Güvenlik botunun tekneye yaklaşarak bir süre yakın mesafeden takip ettiği belirtildi.

İddiaya göre, söz konusu botun manevraları balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmaya yönelikti ve tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Türk Sahil Güvenlik hızla bölgeye sevk edildi

Yaşanan gelişmeler üzerine balıkçı teknesinden Türk makamlarına ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Türk botunun bölgeye ulaşmasıyla birlikte Yunan unsurlarının yön değiştirerek uzaklaştığı ifade edildi.

O anlar kameraya yansıdı

Gerginlik sırasında yaşananlar, teknede bulunan balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki ülke unsurları arasındaki yakın mesafe dikkat çekti.

“Ekmeğimizin peşindeyiz, vazgeçmeyeceğiz”

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan balıkçı İlker Özdemir, bölgede benzer olayların arttığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Büyük, silahlı bir gemi göndermişler. Bu bölgede avlanmayı sürdürüyoruz. Onlar bu davranışlardan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz.

Teknelerinin bize çok yakın geçtiğini gördük. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradık, onları görünce uzaklaştılar. Biz burada ekmeğimizi kazanıyoruz.”