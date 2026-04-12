İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayı başında başlatılan soruşturmada yeni bir dalgaya imza attı. Soruşturma dosyasında adı geçen mekanlar arasında Bebek'teki ünlü işletme Lucca'nın da bulunması dikkat çekti. Polis ekipleri gece saatlerinde Lucca ve çevresindeki üç ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Mika Slowana ile birlikte sosyal medya fenomeni Samet Liçina, eski futbol hakemi Elif Karaarslan ve içerik üreticisi Özlem Parlu gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre aynı dosyada oyuncu İlker İnanoğlu ve müzisyen Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Ancak iki ismin yurt dışında olduğu tespit edildiği için haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı haberinin ardından "Mika Slowana kimdir, kaç yaşında" soruları arama motorlarında zirveye çıktı.

MİKA SLOWANA KİMDİR?

Gerçek adı Lena Ahsen Alkan olan fenomen 1999 yılında Ankara'da doğdu. Babası Türk, annesi İran kökenli olan Slowana, çocukluğunu ve lise yıllarını Ankara'da geçirdi. Üniversite eğitimini Spor Akademisi'nde tamamladı.

Geniş kitleler tarafından tanınması ise 2022 yılında YouTube'da yayınlanan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programıyla oldu. Yarışmadaki dobra tavırları ve kendine has tarzıyla kısa sürede öne çıkan Slowana, programın ardından kariyerini tamamen sosyal medyaya taşıdı. Instagram'da 1,2 milyona yakın, TikTok'ta ise 900 binin üzerinde takipçisi bulunan fenomen, günlük yaşam, makyaj ve fitness içerikleri üretiyor.

2026 itibarıyla 27 yaşında olan Slowana, 1,75 boyunda ve 59 kilo. Son dönemde markalarla yaptığı iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyordu.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emniyet'teki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Slowana'nın kan ve saç örneği verdiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten savcılığın, fenomenin "kullanıcı" konumunda olup olmadığını belirlemek için telefon kayıtlarını ve dijital materyallerini incelemeye aldığı ifade ediliyor.

Avukatı aracılığıyla henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Slowana'nın sosyal medya hesapları gözaltından bu yana sessiz. Yakın çevresi, fenomenin son haftalarda yoğun bir tempoda çalıştığını ve ifadesinin ardından serbest bırakılmayı beklediğini dile getiriyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört ismin bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun tek bir mekânla sınırlı kalmayacağını ve ünlü isimlere yönelik soruşturmanın genişleyerek devam edeceğini açıkladı. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.