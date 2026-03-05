Yükseköğretim Kurulu (YÖK), milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren yatay geçiş yönetmeliğinde köklü değişikliklere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurallara göre, artık yatay geçiş yapmak çok daha zorlu ve sıkı şartlara bağlandı. Üniversiteler arası geçişte başarı barajı rekor seviyeye çekilirken, alt sınıfa geçiş imkanı ve yurt dışı denklik süreçlerinde de kritik güncellemeler yapıldı. Adayların başvuru takvimi öncesi dikkat etmesi gereken yeni yatay geçiş kuralları belli oldu.

YATAY GEÇİŞ BAŞARI BARAJI 90'A YÜKSELTİLDİ

Yönetmelikle birlikte yatay geçiş başvurularında aranan akademik başarı kriteri sil baştan düzenlendi. Üniversiteler arası yatay geçişte daha önce 80 olan başarı barajı 90'a yükseltildi. Bu yeni uygulamayla birlikte, özellikle yoğun talep gören gözde bölümlerde not ortalaması rekabetinin çok daha belirleyici olması ve plansız geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ALT SINIFA GEÇİŞ İMKANI KALDIRILDI VE DİL ŞARTI GELDİ

Yeni düzenlemenin en çarpıcı maddelerinden biri de sınıf tekrarlarına yönelik oldu. Öğrenciler artık bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş talebinde bulunamayacak. Yatay geçiş yoluyla öğrenim süresinin uzamasını engelleyecek bu kuralın yanı sıra, yabancı dil şartı da net bir çerçeveye oturtuldu. Yabancı dilde eğitim veren programlara geçmek isteyen öğrencilerin, hedef üniversitenin yaptığı dil sınavını veya YÖK onaylı ulusal/uluslararası dil sınavlarını mutlaka geçmesi gerekiyor. Bu şartı sağlayamayanlar için 'koşullu kayıt' dönemi tamamen kapandı.

YURT DIŞINDAN GEÇİŞ YAPANLARA YENİ BELGE ZORUNLULUĞU

Yurt dışındaki üniversitelerden Türkiye'ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri de yeni ve sıkı yükümlülükler bekliyor. Öğrenciler, eğitim aldıkları süre boyunca ilgili ülkede fiilen bulunduklarını resmi belgelerle ispatlamak zorunda kalacak. Ayrıca yurt dışındaki açık veya uzaktan öğretim programlarından, Türkiye'deki örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN YENİ KRİTERLER

Yeni yönetmelik sonrası üniversitelerin kontenjan ve başvuru takvimlerini güncellemesi beklenirken, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına şu maddelere dikkat etmesi hayati önem taşıyor:

Yatay geçiş artık olağan bir süreçten ziyade istisnai bir hak konumunda; not ortalaması en temel belirleyici olacak.

Alt sınıfa geçiş yasaklandığı için başvuru öncesi sınıf ve dönem bilgileri eksiksiz kontrol edilmeli.

Yabancı dilde eğitim veren programlar için üniversitenin kabul ettiği sınav ve puanlar önceden incelenmeli.

Yurt dışından gelenler, eğitim gördükleri ülkede fiziksel olarak bulunduklarını pasaport ve resmi evraklarla kanıtlamalı.

Açık veya uzaktan öğretimden Türkiye'deki örgün programlara geçiş hayali kuran adaylar için bu yol kapandı.

Eksik belge, yanlış sınıf bilgisi veya süresi kaçırılan başvuruların telafisi yapılmıyor; her üniversitenin özel şartları kendi web sitesinden takip edilmeli.