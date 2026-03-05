Hint Okyanusu’nda ise bir ABD denizaltısının İran’a ait bir savaş gemisini batırdığı ve saldırıda en az 87 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısını reddetti.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran’ın batısında düştüğünü duyurdu. Habere göre uçaktaki mürettebat, uçak yere çakılmadan önce paraşütle atladı ve İran topraklarında kaldı.

Kanala göre ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip daha sonra bölgede operasyon düzenleyerek mürettebatı kurtardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana 6 ABD askerinin öldüğünü, 18 askerin yaralandığını bildirmişti. Açıklamada ayrıca Kuveyt’te üç ABD savaş uçağının “dost ateşi” sonucu düşürüldüğü de belirtilmişti.

Azerbaycan kaynakları, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki havaalanı sınırları içine İran’dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının düştüğünü bildirdi. Azerbaycan yetkilileri, saldırılar sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, yeniden yoğun saldırılar başlattığı Lübnan’ın güneyi için Litani Nehri’ne kadar olan bölgenin tamamen boşaltılması çağrısını yineledi ve geniş çaplı saldırı uyarısında bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lübnan’ın güneyinde yaşayanlara bir an önce Litani Nehri’nin kuzeyine geçmeleri çağrısı yaptı.

Abbas Arakçi'den savaş gemisi açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırmasının “ağır sonuçlar doğuracağı” uyarısında bulundu. Arakçi, X üzerinden yaptığı açıklamada ABD’yi “denizde bir vahşet gerçekleştirmekle” suçladı.

Yaklaşık 130 denizcinin bulunduğu Dena fırkateyninin, İran kıyılarına yaklaşık 2 bin mil uzaklıktaki uluslararası sularda vurulduğunu belirten Arakçi, “ABD’nin oluşturduğu bu emsal nedeniyle derin bir pişmanlık yaşayacağını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir denizaltının Hint Okyanusu’nda İran savaş gemisini torpido saldırısıyla batırdığını doğrulamıştı. Hegseth, geminin uluslararası sularda güvende olduğunu düşündüğünü ancak torpido ile hedef alındığını söyledi. Bunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay olduğunu belirten Hegseth, ABD’nin “savaşı kazanmak için mücadele ettiğini” ifade etti.