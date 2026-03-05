Son Mühür / Erkan Doğan - TOKİ’nin Menemen’in Doğaköy mahallesinde yapacağı konut projesine, ‘çevreyi olumsuz etkileyeceği’ ve ‘hayvancılığın biteceği’ nedeniyle karşı çıkıyor. Mücadelelerinde kararlı olan köylüler bugün TOKİ projesinin önünü açan ÇED Raporu’nun iptali ve yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvuru yapacak.

Köylüler TOKİ Projesinin iptali için bugün mahkemeye başvuracak

İzmir’in Menemen ilçesi Doğaköy mahallesinde TOKİ’nin toplu konut projesi ihalesine çıkması, köylüleri ve bölge halkının tepkisine yol açmıştı. Proje kapsamında köye giden iş makinalarının yabani ve evcil hayvanların su içtiği göletleri boşaltması, gölette yaşayan balıkların ölmesi de büyük tepkiyle karşılanmıştı. Doğa harikası ve dört bin yıllık bir tarihe ev sahipliği yapan köylerine TOKİ konutlarının yapılmasını kabul etmeyen köylüler bugün TOKİ projesine izin veren ÇED Raporu’nun iptali ve yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvuracak. Menemen Adliyesi önünde saat 14.00’te biraraya gelen köylülerin yapacakları açıklamanın ardından dilekçeyi savcılığa sunacakları ifade edildi.

İşte o dilekçe

Dava dilekçesinde, “İzmir İli Menemen ilçesi Doğa Mahallesi, 101 ada 8 ve 9 parsellerde davalı idare TOKİ Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “İzmir ili Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 6 etaplı 5011 adet konut(+40 kapıcı dairesi) 7 adet ticaret merkezi,3 adet okul,3 cami ve rekreasyon alanı inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi” projesi için İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 27.1.2026 tarih ve E-20268 nolu belge ile verilen “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, Yargılamanın DURUŞMALI yapılarak, yargılama sonunda işlemin İPTALİ'ne karar verilmesi istemidir” ifadelerine yer verildi.

“Birinci Derecede Arkeolojik SİT alanlarında hiçbir yapılaşmaya izin verilmemeli”

Detaylı dava dilekçesinde bölgenin SİT alanı olduğuna da vurgu yapıldı. Dilekçede bu konu hakkında, “​ÇED olumlu kararı verilen proje alanının bulunduğu İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 101 ada 9 ve 101 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazlar; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.12.2025 tarihli ve 23408 sayılı kararı, 17.06.2025 tarihli 22229 ve 22231 sayılı kararı ile 1. Ve 3. Derecede arkeolojik sit olarak tescil edilmiştir. ​ÇED dosyasında proje alanı 1. Derece arkeolojik sit alanında kalmasına rağmen bu sit kararlarına hiç değinilmemiştir. Oysa ki 1. Derece sit alanında bu şekilde bir konut projesinin yapılması mümkün değildir. Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararına göre; “ I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına ” hükmedilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Doğaköy sakinlerinden Karakülçe ve Karagöz’e teşekkür

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe ve Erdal Karagöz, Doğaköy ve inşaat alanında incelemelerde bulunmuştu. Konuyu yakından takip eden Karakülçe ve Karagöz’ü Doğaköy sakinleri teşekkür etti. Son Mühür’e konuşan Karagöz, köylülerin haklı davalarından vazgeçmeyeceklerini, açtıkları davanın da bu konuda ne kadar kararlı olduklarını gösterdiklerini ifade etti.