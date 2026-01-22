Elime cep telefonunu alıp ne yazsam diye düşünmeye başlamıştım. Kafamda yazacak birkaç konu vardı. Foça'da MW Phokai Beach Resort ana sponsorluğunda gerçekleşen, Ocak ayında, yılın en soğuk günlerinde, turizmi hareketlendiren TYF Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2.ayak yarışları, esnaf seçimleri, Suriye, İran, ABD, ekonomik sıkıntılar, altının yükselişi, emeklinin durumu, deprem, Hakkı Ülkü sonsuzluğa yürüdü...

Hangisini yazsam diye düşünürken, Son Mühür haber grubunda bir mesaj geldi. Haldun Dormen 97 yaşında hayatını kaybetti! Evet, her fani bir gün ölümü tadacak. Ölüm Allahın emri ama ayrılık olmasa...

Onu anlatmaya kelimeler yetmez...

O birçok sanatçıyı yönlendiren o cümlesi ile hatırlanacak. "Yaparsın şekerim... " Ama bu olmadı be canım... Her ölüm biraz erkendir. Onun bedeni 97 yaşındaydı ama ruhu henüz çok gençti. İçimdeki çocuk hiç büyümemişti. Hala sahne projeleri vardı.

Kendini sanata adamış biriydi...

Hastanede olduğunu öğrendiğimizde kısa zamanda çıkar diye düşünüyordum. Sağlık durumunu hep merak ediyorduk. Gelini Ayşe Arman'ın, oğlu Ömer Dormen'in hesabından takip etmekteydik... Geçen hafta sosyal medyada öldü söylentileri çıkmış. Gelini ve oğlu yalanlayarak, entübe edildiğini söyleyerek dualarınızı eksik etmeyin mesajını vermişti. Şükredip, atlatmasını dileyerek, dualar ettik ama...

Hayatı gösteren biri...

Dormen Tiyatrosu'nu kurmuştu. Sahnelediği oyunlarda hayatı göstermişti. Güldürürken düşündürdü. İzmir'i çok sever sık sık gelirdi. Dormen Tiyatrosu'nu örnek alarak kurulan Sahne Tozu Tiyatrosu'nun danışmanlğını yaptı. Birçok genç oyuncunun yetişmesine destek oldu. Oyunlar sahneledi. En son Onun yazıp, yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası hala sahneleniyor. Oyunun prömiyerinde de İzmirlilere buluşmuştu. Bu oyunun, onun son eseri olacağını kimse bilemezdi. Yıllar önce müthiş kadrosuyla kapalı gişe oynayan oyun şimdi genç yetenekler sahneleniyor ve hala aynı keyifle izleniyor.

Topluma Merhaba Ödül Töreni öncesinde Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kurucusu, Haldun Dormen'in el verdiği Çağlar İşgören, ustası için dua etmiş bu hastalığı aşacağını söyleyerek bizlerin de dua etmemizi istemişti. Ödül törenine özel, oyunun merhaba bölümü sahnelenmiş. Ayakta alkışlanmıştı. Her oyunundan sonra olduğu gibi... Alkışı severdi. O alkışlar onu ayakta tuttu. Gecenin sunucusu Ümit Tunçağ da Dormen ile anılarını ve onun Türk Tiyatrosu'na katkılarını anlatmıştı.

Türk Tiyatrosu'nun Ulu çınarıydı. Yaşam sevinci ile yolumuza ışık, yetiştirdiği oyunculara örnek oldu.

O bir duayendi. Sayısız esere imza atmıştı. O sahnede bir efsaneydi. Nerede nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Sert görünümü altında yumuşacık bir kalbi vardı. Oyuncuyu özgür bırakarak, içimdeki enerjiyi çıkarması için güç verirdi. "Yaparsın Şekerim"

Uşak Pertev'den hayat dersi...

Dadı dizisinde oynadığı rol ile hayat dersi verdi. Uşak Pertev hala hafızamda önemli yer tutar. Onun replikleri dizinin en komik anlarıydı. Bu dizide Gülben Ergen'in oyunculuğunu geliştirmesine de sağladı.

12 Ocak...

12 Ocak'ta entübe edildiğinde 'Yaparsın şekerim' diyip, tekrar hayata tutunacağını düşünerek dualar ettik. Şimdi Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın önemli oyuncuları Ayşen Gruda, Adile Naşit ile buluştu.

Yönetmen, oyuncu, oyun yazarı, eğitimci, çevirmen, dramaturg, ustaların ustası... Yaşadığı zorluklara göğüs gerdi. Yapamazsın diyenlere inat başardı. O herkesi motive etti. "Yaparsın şekerim" diye yönlendirdi. Bugünün çoğu yıldızı onun yetiştirdiği ve yönlendirdiği kişilerdir.

Mutlu evlilik... İki güçlü isim...

Büyük aşkı, Türkiye'ye halkla ilişkileri getiren kadın Betül Mardin ile evlendi. İki güçlü ismin evliliği 8 yıl sürdü. Bu birlikteliğin meyvesi Ömer doğdu. Ayrılsalar da dostlukları hep sürdü.

Hep böyle kal...

Erol Evgin'in Hep böyle kal! şarkısını dinlerken nedense hep O aklıma gelir. Sokak Kızı İrma, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Lüküs Hayat müzikalleri unutulmazlar arasındadır.

Hayallerimizden hep öyle kalacak. Sahnede parlayan bir yıldız...

Birçok ödül alan, Devlet Sanatçısı büyük usta eserleriyle yaşayacak... Allah rahmet eylesin... Ruhu şad olsun.

Bir yıldız daha kaydı...

Sabah saatlerinde bir yıldız daha kaymıştı. Dört dönem Aliağa Belediye Başkanı ve bir dönem İzmir Milletvekili olarak halka hizmet eden sevilen siyasetçi Hakkı Ülkü sonsuzluğa yürüdü... Mekanı cennet olsun.