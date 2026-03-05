Son Mühür - İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen balistik füze, zamanında yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirildi. NATO’nun müdahalesiyle engellenen füzenin bazı parçalarının Hatay’a düştüğü, enkazın bir bölümünün ise Suriye’nin Kamışlı bölgesine isabet ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı “Her türlü adım atılacaktır” açıklamasını yaparken, İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan da konuya ilişkin ilk değerlendirme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken, kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

İran: ''Biz atmadık''

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız. Füze fırlatmadık" denildi.