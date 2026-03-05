Son Mühür- Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, illerin ortalama IQ seviyelerini ortaya koydu.

81 ilde 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla yapılan ankette şehirlerin ortalama zeka seviyeleri belirlenirken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Araştırmaya göre Türkiye’nin en yüksek ortalama IQ seviyesine sahip şehri Eskişehir oldu. İşte araştırmanın detayları ve Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi…

1 milyondan fazla kişi katıldı

Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında 81 ilde yaşayan 1 milyondan fazla kişi ankete katıldı. Katılımcıların sonuçlarına göre şehirlerin ortalama IQ seviyeleri hesaplandı ve Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralaması oluşturuldu.

Araştırmanın sonuçları bazı şehirlerde şaşkınlık yaratırken, bazı iller ise eğitim düzeyi ve üniversite yoğunluğu nedeniyle üst sıralarda yer aldı.

Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir oldu

Araştırma sonuçlarına göre Eskişehir, 105.20 ortalama IQ puanı ile listenin zirvesinde yer aldı. Üniversite öğrencisi yoğunluğu ve eğitim seviyesinin yüksekliği, şehrin ilk sıraya yerleşmesinde etkili faktörler arasında gösterildi.

Eskişehir’i sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti. Büyükşehirler arasında yer alan bu iller, yüksek eğitim oranı ve akademik altyapılarıyla öne çıktı.

İlk 10’da hangi şehirler var?

Araştırmaya göre Türkiye’nin en zeki şehirleri listesinde ilk 10 sırada şu iller yer aldı:

1- Eskişehir – 105.20

2- Ankara – 104.91

3- İzmir – 104.51

4- Muğla – 104.12

5- Çanakkale – 104.02

6- İstanbul – 104.02

7- Kocaeli – 103.85

8- Balıkesir – 103.59

9- Bursa – 103.47

10- Kırklareli – 103.38

Listede dikkat çeken diğer şehirler

Araştırmada ilk 10’un ardından gelen şehirler de dikkat çekti. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden birçok ilin listede yer alması öne çıktı.

11- Trabzon – 103.37

12- Antalya – 103.29

13- Tekirdağ – 102.82

14- Zonguldak – 102.68

15- Yalova – 102.58

16- Karaman – 102.52

17- Uşak – 102.37

18- Konya – 102.36

19- Rize – 102.32

20- Denizli – 102.14

21- Bartın – 102.13