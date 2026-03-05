Son Mühür- CHP Menderes ilçe Başkanı Mehmet Emin Işık, dün gece bir grup kişinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Olayda bıçakla yaralanan Işık hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre olay 4 Mart 2026 günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir grup kişi ile CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişinin bıçak çekerek Işık’a saldırdığı belirtildi.

Kulağından yara aldı

Saldırı sırasında Işık’ın kulağından yaralandığı ve kesik oluştuğu öğrenildi. Olayın ardından Işık, Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalenin ardından Işık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan edinilen bilgilere göre saldırının, bazı kişilerin işe aldırma talebi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından gerçekleştiği öne sürüldü.

4 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü, kesici aletle kasten yaralama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında dört şüphelinin yakalandığını duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, müşteki Mehmet Emin Işık’ın daha önceden tanıdığı kişilerle yaşadığı tartışma sonrası darp edildiği ve kesici aletle yaralandığını beyan ettiği belirtildi. Olayla bağlantılı olarak H.A.B., M.K., S.M. ve Y.M. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanından geçmiş olsun mesajı

Saldırının ardından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Işık’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiçek mesajında, “İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık’a yapılan saldırıyı kınıyor, yaşanan elim olay nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.