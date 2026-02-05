Güne kahve ile başlamayı severim.

Öyle kahvehaneye gitmek gibi bir kültürüm yok ancak üniversite yıllarında, ders aralarında arkadaşlarla gittiğim doğrudur. Tavla, okey oynardık. Orada da bol köpüklü kahve içmenin keyfi bir başka olurdu.

ESNAF SEÇİMİNİ YAPIYOR.

Şimdi esnaf seçimini yapıyor. 128 oda sırayla Mart sonuna kadar seçimini yapacak. Ramazan ayında tempo rölantiye alınacak.

KAHVECİLER SİL BAŞTAN...

İzmir Kahveciler Odası Başkanlığı seçimleri oldukça heyecanlı geçecek. Ocak ayında yapılan seçimi 160 oyla kazanan Jale Büyükdemir mazbatasını almayı beklerken hakem hatası nedeniyle seçimin tekrar edileceğini öğreniyor. 25 yıllık İsmail Hakkı Kırdı imparatorluğunu bitirmesine rağmen yedek listesinde bir isim eksik diye seçim kurulu tarafından seçimin tekrarı isteniyor.

DİVANIN HATASI...

Hakem hatası demem espri değil. Sonuçta kurulan bir Divan var. Divan Başkanı her iki listeye bakıp kontrol etmeli eksik varsa düzelttirmeli... Ama yapılmamış. İhmal mi, kasıt mı, hata mı? Bilmiyoruz. Çokta önemli değil.

Seçim, 11 Ocak Pazar günü yapılıp, sonucu beğenilmediği için 01 Mart günü tekrar edilecek diyelim.

DÖRT YILDIR ESNAF İÇİN ÇALIŞIYOR...

Dört yıl önce de aday olan Jale Büyükdemir, 17 oy ile kaybetmişti. 11 Ocak'ta 160 oy farkla kazandı. 10 katı fark attı. 01 Mart'ta bakalım ne kadar fark olacak.

ÇIRAKLIK MI EMEKLİLİK Mİ?

Devrik Başkan hala başkan olduğunu iddia ediyor. Kırdı, kalpleri kırmaya devam ediyor. Şu an Büyükdemir ile Kırdı eşit şartlarda seçime gidecek. Odanın başında kayyım var. Ancak algı oluşturmaya devam ediliyor.

Dün Kırdı sosyal medyasında çıraklık, kalfalık, ustalık gibi bir paylaşım yapmış. Çıraklığını yapmadığın işin başkanı olamazsın diyor. Dört yıl önce seçimlere çıraklık döneminde giren Büyükdemir o günden beri esnafın derdine derman olmaya çalışıyor. Seçimlere hazırlanıyor. Uzun mesajda tek doğru söz 'kardeş' oldukları... Ancak insan kardeşine böyle ayak oyunları yapar mı?

KIRDI'NIN SON ŞANSI...

Bir de 25 yıl sonunda emeklilik dönemine geldiğini de yazabilseydi. Odanın onursal başkanı olup, Büyükdemir'e yol açsa esnafın gönlünde daha büyük yer tutar. Hala umut var. 01 Mart'ta seçime girmeyip tekrar gönüllere şerbet olabilir.

01 Mart'ta sadece oy kullanmak için bir araya gelecek Kahveciler aslında geleceklerini oylayacaklar. Koltuk hırsıyla oyunlar oynayan biri ya da hedefleri olan, sorunlara çözüm üreten birini tercih edecekler. Ben de sonucu çok merak ediyorum.

ESNAF CANDIR...

128 odanın 80'inde seçimler bitti. Başında ufak atışmalar, sonunda kucaklaşma, gözyaşı, davul, zurna ve halay var. Esnaf mahallemizin ışığı amcası, ablası, teyzesi, ağabeyi, kardeşi zor zamanlardan geçiyorlar. Esnafa can vermek gerek. Sen hipermarketten alışveriş edersin ama iyi gününde, kötü gününde esnaf yanındadır.

Haftaya görüşmek üzere...