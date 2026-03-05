Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı Pazarı alanında Cumartesi günleri “tekstil günleri” adıyla yeni bir pazar kurulmasına yönelik girişimi, pazarcı esnafının tepkisini çekmeye devam ediyor. Uzun süredir devam eden tartışmalarda yeni bir gelişme yaşanırken, pazarcı esnafının Mart ayının 9, 10, 11 tarihlerinde belediye binası önünde toplanarak açıklama yapacağı öğrenildi.

30 yıllık pazarda ‘devir’ tartışması

Karşıyaka’da yaklaşık 30 yılı aşkın süredir kurulan Bostanlı Pazarı’nın, belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir firmaya kiralanacağı yönündeki iddialar, pazarcı esnafının sert tepkisine yol açmıştı. Söz konusu gelişme üzerine açıklama yapan Faysal Acar, pazar alanının bir firmaya devredilmesini eleştirerek, “Burası birilerine peşkeş çekildi” ifadelerini kullanmıştı.

Tekstil pazarı kararı gerilimi artırmıştı

Belediyenin gelir elde etmek amacıyla Bostanlı Pazarı’nın kurulduğu alanda Cumartesi günleri “tekstil günleri” adıyla yeni bir pazar açma kararı alması, bölgedeki gerginliği daha da arttırmıştı. Kararın ardından Bostanlı Pazarı’nda Çarşamba günleri tezgâh açan pazarcı esnafı gece saatlerinde pazar alanında toplanarak protesto gerçekleştirmişti.

Cumhur İttifakı ve esnaftan eleştirmişti

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhur İttifakı temsilcileri ve pazarcı esnafı, tekstil fuarının belediye meclisi kararı olmadan açılmasının ve alanın özel bir şirket tarafından işletilmesinin doğru olmadığını savunarak Karşıyaka Belediyesi yönetimine eleştiriler yöneltmişti.

Meclis olağanüstü toplanmıştı

Artan tartışmalar üzerine Karşıyaka Belediyesi, konuyu görüşmek üzere Kasım 2025’te belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırmıştı. 14 Kasım Cuma günü tek maddelik gündemle gerçekleştirilen toplantıda Cumartesi günleri düzenlenmesi planlanan tekstil günlerinin özel bir şirket yerine belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin önerge ele alındı. Toplantı sırasında duygusal anlar yaşayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, süreçte tehditler aldıklarını ve bir yöneticinin evine gidildiğini belirterek “Kimseyi tehlikeye atamam” ifadelerini kullanmış, önergenin geri çekileceğini açıklamıştı.

Belediyeden yeni ilan

Son gelişme olarak Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş., Bostanlı’da planlanan “tekstil günleri” için başvuru ilanı yayımladı. Buna göre başvuruların 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde alınacağı bildirildi.

Pazarcılar belediye önünde toplanacak

İlanın ardından pazarcı esnafının söz konusu tarihlerde belediye hizmet binası önünde toplanarak basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Faysal Acar, pazarcı esnafının yaşadığı sorunların büyüdüğünü belirterek, “Biz o gün belediye başkanına görevini hatırlatacağız. Esnaf olarak orada olacağız. İzmir pazarcı esnafı bu yıl yaşadığı sorunu tarihte yaşamadı. Biz milyoner değiliz, pazarcı esnafıyız" dedi.