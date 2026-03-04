Ortadoğu’da İran ile İsrail arasında tırmanmakta olan gerilim, sadece iki ülke arasındaki askeri bir çatışma olmanın ötesinde, Durumu; bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiği daha geniş bir jeopolitik dönüşümün parçası olarak değerlendirilmek gerekir. Bu süreç, ideolojik karşıtlıklar, güvenlik paradigması, enerji arz güvenliği ve küresel ekonomik sistem arasındaki çok perspektifli ilişkiler üzerinden okunmalıdır.

İran İslam Cumhuriyeti uzun yıllardır teokratik bir yönetim modeli sürdürmektedir. Kadın hakları, ifade özgürlüğü ve siyasal katılım gibi alanlarda uluslararası kamuoyunda eleştirileri üzerine toplamaktadır. İran’da dönem dönem ortaya çıkmakta olan toplumsal hareketler, halkın rejime yönelik memnuniyetsizliğini açık bir şekilde varlığını göstermektedir. Bununla birlikte, dış tehdit algısının yükseldiği dönemlerde ulusal reflekslerin güçlenmesi, rejim karşıtı kesimlerin dahi dış müdahaleye karşı daha temkinli bir pozisyona yönelmesine yol açabilmektedir. Bu durum, uluslararası ilişkiler literatüründe “bayrak etrafında toplanma” etkisi olarak tanımlanmaktadır.

İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri ise Tahran’ın bölgesel nüfuz alanını sınırlandırma ve caydırıcılık kapasitesini zayıflatma stratejisinin bir uzantısı olarak açıklanabilir. Ancak bu karşılıklı saldırılar, bölgesel güvenlik mimarisini daha kırılgan hale getirmekte; özellikle Körfez hattında enerji güvenliği risklerini artırmaktadır. Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman ve Yemen gibi enerji üreticisi ya da geçiş ülkelerinin bulunduğu önemli coğrafyada yaşanan bu istikrarsızlık eğer uzun süreki olursa küresel petrol arz zincirini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahiptir.

Küresel ekonomik sistemin önemli ölçüde petrol ticareti ve dolar likiditesi üzerine kurulu olması, enerji fiyatlarındaki görülen artışı yalnızca sektörel değil, makroekonomik bir sorun haline getirmektedir. Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş, ilk aşamada dolar talebini artırarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturabilir. Eğer bu süreç şu anı aşan bir enerji krizine dönüşürse; maliyet enflasyonu, merkez bankalarının sıkı para politikaları ve nihayetinde ekonomik daralma dediğimiz resesyon ihtimali gündeme gelebilir. Tarihsel olarak enerji şoklarının, küresel enflasyon dalgalarının tetikleyicisi olduğu bilinmektedir.

Bu bağlamda altın fiyatlarının yükselmesi de şaşılacak bir husus değildir. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelmekte, altın rezervleri stratejik bir finansal araç olarak önem kazanmaktadır. Enerji gelirlerinde dalgalanma yaşayan ülkelerin rezerv yönetiminde altın varlıklarına başvurma ihtimali, küresel finans piyasalarında yeni bir denge arayışını beraberinde getirebilir. Ancak “tüm tarafların altın satmaktan başka çaresi kalmadığı” yönündeki iddia doğru ise , mevcut koşullarda kesin bir zorunluluk olarak değil, potansiyel bir senaryo olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin penceresini açıp bakacak olursak , yalnızca ideolojik ya da popülist yaklaşımlar, anlık tepkisellik yahut reaktif dış politika anlayışı değil; enerji arz güvenliği, ticaret dengesi, finansal istikrar ve bölgesel diplomasi kapasitesi çerçevesinde ele alınmalıdır. Türkiye’nin önemli jeopolitik konumu, hem NATO üyesi bir ülke hem de Müslüman çoğunluklu bir toplum olarak farklı aktörlerle eş zamanlı ilişki yürütmesini gerektirmektedir. Bu nedenle Ankara’nın atacağı adımlar, kısa vadeli tepkilerden ziyade uzun vadeli stratejik çıkarlar doğrultusunda şekillenmelidir.

Son kertede İran–İsrail gerilimi, sadece iki devlet arasındaki askeri bir çatışma değil; Ortadoğu’da kartların yeniden dağıtıldığı, enerji hatlarının ve finansal dengelerin yeniden tanımlandığı bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte ideolojik saflaşmalar kadar ekonomik rasyonalite ve diplomatik denge politikaları da önemli ölçüde etkin ve belirleyici olacaktır. Bölgesel istikrarın sağlanması, yalnızca askeri caydırıcılıkla değil; çok taraflı diplomasi, enerji güvenliği iş birliği ve ekonomik koordinasyon mekanizmalarıyla mümkün görünmektedir.