Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi bünyesinde açılacak Halk Oyunları Kursu için kayıtlar başladı. Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle kent yaşamına renk katmaya devam ediyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi bünyesinde açılacak Halk Oyunları Kursu için kayıtlar alınmaya başladı.

Her yaş grubuna açık eğitim

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kursta; çocuklar, gençler ve yetişkinler alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını öğrenme fırsatı bulacak. Kurs sayesinde katılımcılar hem kültürel mirası yakından tanıyacak hem de keyifli bir sosyal ortamın parçası olacak.

Kesin kayıtlar Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde alınırken, detaylı bilgiye 0236 312 21 22 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

“Kültürümüzü yaşatıyoruz”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Belediye olarak kültür ve sanatın her alanında hemşehrilerimize dokunmaya devam ediyoruz. Halk oyunları, bizi biz yapan değerleri yaşatmanın en keyifli yollarından biri. Bu kursla birlikte her yaştan vatandaşımızın bir araya gelip hem eğleneceğine hem de kültürümüzü yaşatacağına inanıyorum” dedi.