Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücünün traktörün altında kaldığı ifade edildi.

Selvilitepe Mahallesi’nde meydana geldi!

Kaza, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak üzerinde gerçekleşti.

Gelen bilgiler çerçevesinde Ferhat Kondu kontrolündeki 45 AUE 788 plakalı motosiklet ile Mehmet Pınarbaşı kontrolündeki 16 VF 198 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yola savrulurken, traktörün altında kaldığı ifade edildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi!

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Kondu’nun tedavi altına alındığı ifade edildi.

