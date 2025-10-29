Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları kapsamında Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kente tarihi kimliğini yeniden kazandıracak müze, Kurtuluş Savaşı dönemine ait belgeler, objeler ve dijital deneyim alanlarıyla dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Bayramı’na özel anlamlı açılış

Cumhuriyet’in 102’nci yıldönümüne özel düzenlenen açılış törenine;

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu,

- CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper,

- CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf,

- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın,

- MASKİ Genel Müdürü Bülent Çamur,

- müze mimarı Ömer Selçuk Baz,

- Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende katılımcılar, müzenin kent belleğine katkısını vurgulayan konuşmalar yaptı.

“Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu gelecek nesillere aktaracağız”

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, müzenin Manisa ve Kurtuluş Savaşı tarihi açısından çok kıymetli bir adım olduğunu belirtti:

“Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Böyle anlamlı bir günde böylesine anlamlı bir müzeyi açmak bizleri çok mutlu ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın ne kadar zor şartlarda kazanıldığını her zaman anlatıyoruz. Ama milletlerin tarihini sadece sözle değil, görsel ve yazılı belgelerle, müzelerle desteklemek gerekiyor.”

Dutlulu, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu müze Manisa’nın hafızası olacak. Cumhuriyetimizin temel değerlerini, kurtuluş mücadelesinin zorluklarını gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktaracağız” dedi.

“Bu proje Manisa’nın ortak gururu”

Başkan Dutlulu, konuşmasında müzenin hayata geçirilmesinde emeği geçen önceki belediye başkanlarını da unutmadı:

“Bu projeyi ilk olarak başlatan Cengiz Ergün Başkanımıza ve yapım sürecinde büyük emek veren, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu müze, her iki başkanın da Manisa’ya kazandırdığı önemli bir değerdir.”

Dünya standartlarında bir deneyim müzesi

Müzenin klasik bir sergileme alanı değil, ziyaretçilere interaktif deneyim sunan çağdaş bir yapı olduğunu vurgulayan Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Manisa Kurtuluş Müzesi, baştan sona bir deneyim alanı olarak tasarlandı. İşgal günlerinden kurtuluşa kadar geçen süreci adım adım anlatıyor. Gençlerimiz ve her yaştan vatandaşımız için duygusal bir yolculuk olacak. Dünya standartlarında bir müze kazandırdığımız için gururluyuz.”

“Tarihi korumak, geleceğe yön vermektir”

Başkan Dutlulu, müzenin Manisa’nın kültürel mirasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, kentteki tarih bilincinin güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Ayrıca, “Bu müze sadece geçmişi anlatmakla kalmayacak, geleceğe yön verecek bir eğitim alanı da olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada Cumhuriyet’in değerlerini daha iyi anlayacak” dedi.

Müze pazar hariç her gün açık olacak

Açılış konuşmalarının ardından Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra müze gezilerek mimar ve küratörlerden bilgi alındı. Müze, pazar günü hariç her gün mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.