Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen traktör kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Bağda çalıştığı esnada traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kaza, Dindarlı Mahallesi’nde bulunan bağ alanında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Mehmet S. kontrolündeki 45 H 7413 plakalı traktör, zemin düzeltme çalışması esnasında kontrolden çıktı ve devrildi.

Traktörün devrilmesi sonucunda sürücü traktörün altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar zaman kaybetmeden durumu yetkililere bildirdiler.

Hayatını kaybettiği belirlendi!

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, yaptıkları incelemeler sonucunda 80 yaşındaki Mehmet S.’nin hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Otopsi için İzmir’e gönderildi!

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesini tamamlamasıyla beraber hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

