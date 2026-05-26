Son Mühür- Kurban Bayramı’na saatler kala son işler de halledilmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde 17 ilçede eş zamanlı bir çalışma gerçekleştirerek mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara 20 bin adet çiçek dağıttı. Öte yandan, bayram öncesinde mezarlıklardaki bakım ve temizlik çalışmaları da titizlikle tamamlandı.

Bayram arifesinde kabir ziyaretinde bulunan vatandaşı yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi özellikle yoğunluğun yaşandığı Kırtık ve Çatal mezarlıklarında kurulan stantlarda belediye ekipleri vatandaşları karşılayarak çiçek ve Yasin-i Şerif verdi. Etkinliğe Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, Defin Hizmetleri Şube Müdürü Lütfiye Topluca, Mezarlık Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun ile İhale ve İdari İşler Şube Müdürü Öznur İşnel de katılarak sahada vatandaşlarla bir araya geldi.

"Hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, günün önemine değinerek “Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden hemşerilerimizin yanında olmak istedik. 17 ilçemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışma ile vatandaşlarımıza çiçek takdiminde bulunduk. Bayram öncesinde mezarlıklarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını da tamamlayarak, vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesini sağladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.