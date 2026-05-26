Başkentin kalbi olan ve her yıl milyonlarca yerli, yabancı turisti ağırlayan Anıtkabir'in ziyaret günleri ve saatleri tatil dönemiyle birlikte gündeme geldi. Birçok resmi kurumun ve müzenin bayramda kapalı olması nedeniyle vatandaşlar "Anıtkabir Kurban Bayramı'nda ziyaret edilebilir mi?" ve "Anıtkabir saat kaça kadar açık?" sorularını araştırmaya başladı. Ziyaretlerini planlamak isteyenler için Anıtkabir'in bayram mesaisi netleşti. İşte Kurban Bayramı'nda Anıtkabir'e gideceklerin bilmesi gerekenler...

ANITKABİR BAYRAM GÜNLERİNDE AÇIK MI?

Birçok resmi dairenin ve devlet müzesinin dini bayramlarda kapalı olmasına karşın Anıtkabir, bu uygulamanın tamamen dışında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yönetilen ve korunan ebedi istirahatgah, Kurban Bayramı da dahil olmak üzere diğer tüm dini ve milli bayramlarda, resmi tatillerde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Anıtkabir, bayram tatili süresince kesintisiz olarak halkın ziyaretine açık olacak.

ANITKABİR BAYRAMDA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir, yılın her günü açık olmasına rağmen ziyaret saatleri gün ışığından daha verimli faydalanmak ve güvenliği sağlamak amacıyla yıl içinde dönem dönem farklılık gösteriyor. Ancak Kurban Bayramı süresince ziyaret saatleri netleşmiş durumda.

Kurban Bayramı tatilinde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için kapılar sabah saat 09.00'da açılacak. Ziyaretler, akşam saat 17.00'ye kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ziyaretçilerin planlamalarını bu saat aralığına göre yapması gerekiyor.