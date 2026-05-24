Geçtiğimiz yıl Ege Bölgesi’ni kavuran ve İzmir başta olmak üzere tüm çevre illerde tarımsal üretimi durma noktasına getiren o büyük kuraklık kabusu resmen son buldu. Geçen sezon yeraltı su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte Manisa ovalarında da baş gösteren susuzluk krizi, bu yıl yerini tam anlamıyla su bereketine bıraktı. İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki barajlardan gelen son veriler, bölgenin en büyük iki su deposunun tamamen dolduğunu gösteriyor.

İzmir DSİ sahada

İzmir’in yanı başındaki en stratejik tarım havzalarından biri olan Alaşehir’deki Afşar Barajı, kış ve ilkbahar yağışlarının ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Barajın tamamen dolması üzerine dolusavaklar açılarak su tahliyesine başlandı. İzmir DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, teknik ekibiyle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Geçen yıl yaşanan kuraklıktan büyük dersler çıkaran ekipler, suyu israf etmemek için Dünya Bankası destekli "Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi"ni hızlandırdı. Eski açık kanalların yerine kapalı boru sistemine geçiliyor. Bu sayede barajdaki su, buharlaşmadan doğrudan toprağa ulaşacak.

Kuruyan Marmara Gölü’nde de yaşam geri döndü

İzmir ve Manisa sınırındaki ekolojik dengenin en kritik noktası olan ancak geçtiğimiz yıllarda tamamen kuruma noktasına gelen Marmara Gölü için de tarihi bir kurtarma operasyonu başladı. Yaklaşık 1 milyar metreküp su depolayarak yüzde 90 doluluk oranını yakalayan Demirköprü Barajı’nın kapakları göl için açıldı.

Barajdan Marmara Gölü’ne doğru kontrollü su salımı tüm hızıyla sürüyor. DSİ Bölge Müdürü Bilgi, suyun geçtiği Adala Regülatörü ve kanallardaki tedbirleri bizzat denetledi. Göle akan su, hem bölgedeki yeraltı su seviyesini yukarılara çekecek hem de İzmir ve çevre illerin iklimini yumuşatan havzayı yeniden canlandıracak.

Taşkın riskine karşı anlık takip

DSİ yetkilileri, geçen yılki susuzluğun ardından gelen bu devasa su kütlesini yönetirken taşkın riskine karşı da teyakkuza geçti. Nehir yatakları ve regülatör kanalları anlık olarak kontrol ediliyor. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan kavrulan İzmir ve Manisa ovaları, bu yıl barajların erken dolmasıyla birlikte sulama sezonuna rekor su rezerviyle giriyor.