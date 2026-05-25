Manisa Yunusemre’de yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki topladı. İddialar çerçevesinde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki R.B.D., öğretmeninden harçlık istemesinin ardından babası tarafından şiddet gçrdü.

Öğretmeninden harçlık istedi, şiddet gördü

Olayın 21 Mayıs tarihinde Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldiği ifade edildi. 5’inci sınıf öğrencisi olan R.B.D.’nin okulda acıktığı için öğretmeninden para istediği, öğretmenin de durumu babası S.D.’ye bildirdiği belirtildi

İddialar çerçevesinde baba S.D., aynı gün akşam saatlerinde oğluna şiddette bulundu. Yaşananların ardından küçük çocuk ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.’nin yanına gitti.

Anne izleri fark etti!

Oğlunun vücudunda darp izleri olduğunu fark eden anne Derya K., ilk etapta çocuğunun konuşmak istemediğini belirtti. Ancak ısrarın ardından R.B.D.’nin, babası tarafından darbedildiğini anlattığı öğrenildi.

Bunun üzerine anne, oğlunu Manisa Şehir Hastanesi’ne götürdü ve darp raporu aldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete giderek eski eşi hakkında şikayette bulundu

Çocuk devlet korumasında!

R.B.D.’nin devlet korumasına alındığı ifade edildi. Küçük çocuğun geçici olarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.

