Manisa’nın Demirci ilçesinde muhteşem bir gökyüzü görüntüsü ortaya çıktı. Gece saatlerinde gökyüzünde oluşan hilal ve parlak yıldız görüntüsü vatandaşların beğenisini topladı. Hilal evresinde bulunan Ay ile Venüs gezegeninin aynı hizada görülmesi, kartpostallık manzaraları da beraberinde getirdi.

Gökyüzündeki buluşma dikkatleri topladı!

Demirci semalarında gözlemlenen gök olayı, ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Gece gökyüzünde ince hilal şeklinde görülen Ay’ın hemen yanında parlayan Venüs, eşsiz bir görüntüyü de beraberinde getirdi.

Türk bayrağını andıran görüntü!

Vatandaşların cep telefonları ve profesyonel kameralarla görüntülediği gök olayı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Çekilen karelerde hilal şeklindeki Ay ile parlak yıldız görünümündeki Venüs’ün yan yana olması, birçok kişi tarafından Türk bayrağındaki ay-yıldız simgesi olarak görüldü.

Fotoğraf tutkunları kaydetti!

Gökyüzündeki etkileyici manzara özellikle fotoğraf meraklılarını bir araya getirdi.