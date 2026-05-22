Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sigaranın zararları ve bağımlılıktan kurtulmanın yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tütün kullanımının vücutta bıraktığı uzun vadeli hasarlara dikkat çeken Uzundere, sigarayı bırakan kişilerin vücudunda ilk andan itibaren başlayan olumlu değişimleri paylaştı.

İlk etki 20 dakikada görülüyor

Sigara bağımlılığının yalnızca akciğerleri hedef almadığını, neredeyse tüm hayati organları doğrudan etkilediğini belirten Uzm. Dr. Uzundere, iyileşme sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı başladığını ifade etti. Kararlı bir adımın hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzundere, şu verileri paylaştı:

"Sigara bırakıldıktan yalnızca 20 dakika sonra vücut kendini toparlamaya başlar. Günler, haftalar ve aylar içerisinde nefes alışverişi kolaylaşır, enerji artar ve yaşam kalitesi belirgin şekilde iyileşir."

KOAH, kalp hastalıkları, inme ve kanser gibi ağır tabloların temelinde sigara kullanımı yer alıyor. Erken dönemde ortaya çıkan nefes darlığı, öksürük ve çabuk yorulma gibi belirtiler ise bu ciddi hastalıkların ilk habercisi olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu semptomları hafife almamak gerektiği konusunda uyarıyor.

Hiçbir zaman geç değil

Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, tütün bağımlılığından kurtulmak için hiçbir zaman geç kalınmadığının altını çizdi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün bu dönüşüm için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Uzundere, vatandaşları geçici alışkanlıklar yerine kalıcı kararlar almaya davet etti.

Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, tütün bağımlılığı ile mücadele eden vatandaşlara profesyonel destek sunmaya devam ediyor. Sağlıklı bir geleceğe yatırım yapmanın ilk adımı, o ilk sigarayı yakmamaktan geçiyor.

