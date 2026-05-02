Son Mühür- Dün Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri sırasında Lastik- İş Şube Başkanı Zedin Yumli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında işçi üzerinden bir polemik gerçekleşmişti.

Yumli, Tugay'a tepki göstermiş ve 'sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanet olur' demişti. Yaşanan olayın üzerine CHP Grubundan Tugay'a destek geldiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP WhatsApp grubuna meclis üyelerinin Tugay'ın yanında oldukları mesaj ilettiği öne sürüldü. Atılan mesajlar sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın o meclis üyeleri ve belediye başkanlarına mesaj ilettiği belirtildi.

Tugay'ın mesajı şu şekilde;

"Çok teşekkür ediyorum her birinize;

Beni hem duygulandıran hem de onurlandıran, içten destek mesajlarınız için. Kendimi bildim bileli hep emek mücadelesi tarafında yer almış, bir öğretmenin gariban çocuklarından birisi olan benim bir gün böyle bir duruma düşeceğimi söyleseler inanmam mümkün olmazdı. Ama bunu da bana yaşattı işte bu memleket. Bugüne kadar beni yakından tanımayan insanlara karalamak için ne yalanlar söylediler, ne etiketler yapıştırmaya çalıştılar. Her bir yalana karşı mücadele ettim, yapıştırmaya çalıştıkları etiketlerin sahte olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama bu son etiket gerçekten canımı yaktı.

Benimle hiç bir ilgisi olmayan, içimde en ufacık bir duygu karşılığı ile var olmayan bir düşmanlığı bana atfettiler. Bunu bu kadar sistematik, böyle organize ve sinsice hiç kimseye yapmadılar. Coplatana, gaz sıktırana, kurşun sıktırana, tekme atana, hakaret edene, değersizleştirene, hakkını elinden alana, gerçekten düşmanlık yapana benzerini yapmadılar. Patron olmayan, hiç bir patrona hizmet etmeyen, ruhunda ve tavrında patronluk olmayan, sadece görevi icabı, içinde bulunduğu pek çok kötü ve zorlayıcı şartın gereği, sendikalarla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşamış; Nihayetinde birisi bir şey kazanacaksa, kazananın kurum olduğu, İzmir halkı olduğu bir adalet mücadelesini yapmak “zorunda” olmaktan başka çaresi olmayan gerçekte samimi bir hak mücadelesine taraf olan birine yaptılar bunu. Gerçekten çok üzgünüm.

Bugün aslında ne oldu; Benim yaşadığım sadece simasını tanıdığım ama hiç konuşmuş dahi olmadığım bir adamın bana yaklaşıp “sahneye çıkma ve selamlama” dediği 10-15 saniyelik bir şeydi. Basının çektiğini görünce, yanlış anlaşılmasın diye adama “konuşacaksak gel uygun bir yerde konuşalım, basının önünde olmasın dedim, sakin bir tarafa doğru yürüdüm gittim, ama arkamdan gelmedi. Konu o ki, aslında büyütecek hiç bir şey de olmadı. Bası gazeteler yuhalandığımı falan yazmış, kesinlikle böyle bir şey olmadı. Parti kortejiyle beraber yürüdük, Lozan meydanında önümüzden geçen DİSK kortejini alkışlarla karşıladık hepsi önümüzden geçti, sonra her zaman yaptığımız gibi Plevne bulvarından Gündoğduya yürüdük, binlerce işçinin arasından yürüyerek sahnenin yanına gittim, en ufacık bir protesto duymadım. Benim olmadığım bazı noktalarda 2-3 küçük grup beni protesto etmiş, hiç haberim olmadı, sosyal medya paylaşımları yapmışlar öyle öğrendim. Benim olduğum yerde- bir adam hariç- kimse böyle bir saygısızlık yapmadı. Ama anladım ki birileri ortamı provoke etmek için oraya hazırlanmış gelmiş ve ben orada oldukça yeni girişimlerde bulunacaklar. O nedenle 10 - 15 dakika orada kaldıktan sonra ayrıldım.