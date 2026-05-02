İzmir’in turizm cennetinde spor şaha kalkıyor. İmren Alaçatıspor, bölgedeki spor olanaklarını bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir proje için atağa geçti. Yarımada genelindeki ilk profesyonel basketbol sahası olma özelliği taşıyacak tesisin inşaatına resmen başlandı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada; yeni nesil sahanın en önemli özelliğinin sporcu güvenliğini merkeze alan teknik yapısı oldu. Buna göre; özel olarak tasarlanan tartan zemin ve kauçuk kaplama sistemi, sporcuların ani hareketlerde alabileceği darbe etkisini azaltarak sakatlanma ihtimalini en aza indirmeyi hedefliyor. Modern kompleks, kaymaz yüzeyiyle oyun deneyimindeki performansı da artırmayı önceliyor.

Genç nesiller için yola çıkıldı

Başarılı basketbolcular yetiştirmek için yola çıktıklarını belirten yetkililer, bu vizyondan hareketle Alaçatı’da genç yeteneklerin profesyonel şartlarda gelişebileceği bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, tesisin kısa sürede kapılarını açacağını da ifade etti.