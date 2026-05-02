İzmir’de kriminal polis ekipleri, çeşitli suç faaliyetlerinde kullanılan ve motor ile şasi numaraları değiştirilerek yeni bir kimliğe büründürülen "change" araçları, geliştirdikleri özel tekniklerle tek tek ortaya çıkarıyor. Suç örgütleri ve dolandırıcı şebekelerin genellikle çalıntı ve yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş ve suça karışmış otomobilleri yasal gibi göstermek için kullandığı ‘değiştirme’ yöntemi de böylelikle yakayı ele veriyor. Dolandırıcılar bu yöntemle, hurdaya ayrılan veya trafiğe çıkması imkansız olan ağır hasarlı araçların kimliklerini aynı modeldeki yasa dışı araçlara naklediyor. Özellikle bu şekilde piyasaya sürülen araçlar, ikinci el pazarında mağduriyetlere neden olabiliyor.

“Gerçek numarası gün yüzüne çıkıyor”

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı bünyesinde görev yapan 11 kişilik uzman ekip, Ege Bölgesi'ndeki birçok ilden gelen şüpheli araçları titizlikle inceliyor. İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla gibi şehirlerden gönderilen araçlar, laboratuvar ortamında ve özel garajlarda teknik kontrolden geçiriliyor. İnceleme süreçlerinin detaylarını paylaşan Başkomiser Özge Özdemir, “Bize araç geldikten sonra aracın üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle hangi sahtecilik yolunun kullanıldığının tespitini yapıyoruz. Kaynak nakil ya da tamamen üzerini kazıyarak tahrifat yapılmış olabiliyor. Buna göre kimliğini ortaya çıkarabilmek için neler uygulayabiliriz, araca da zarar vermeden neler yapabiliriz, öncelikle bu çalışmayı yapıyoruz. Varsa herhangi bir vurma numara, başka bir numaranın kaynak nakil yoluyla içine yedirilmesi, bunun da tespitine yönelik yaptığımız kimyasal aşındırma yöntemleri var. Bununla gerçek numarasını gün yüzüne çıkarmış oluyoruz” dedi.

“5 bin araçtan 3 bin 758’i…”

Son 5 yılda incelenen 5 bin araçta yaklaşık 3 bin 758’inin bu yöntemle sahteciliğe maruz kaldığını belirten başkomiser Özdemir, “Doğru bulgularla adaletin tecelli etmesi yolunda ilk yol haritasını çiziyoruz. Change aracın gerçek kimliğini tespit ederek soruşturmacı birimlerin suçlulara ulaşıp adaletin tecelli etmesinde yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka emniyete haber verin”

Suç şebekelerinin 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremleri de bir fırsata çevirmeye çalıştığını aktaran Özdemir, "Depremde hasar gören ya da sahibi vefat etmiş olan araçların motor ve şasi numaralarıyla oynanarak, başka bir araca nakledilerek piyasaya sürüldüğünü tespit ettik. Olaya karışmış bir araç olabilir. Bunların satışını gerçekleştirirken kendi başlarını belaya sokabilirler. Araçta bir problem söz konusu olduğunda mutlaka emniyet birimlerine bilgi vermeleri gerek” dedi.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Umut Eroğlu da "İz inceleme alanında özellikle change araçları, uzman olan personelle birlikte inceliyoruz ve adaletin yerini bulmasını sağlıyoruz” diye konuştu.