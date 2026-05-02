Son Mühür / Yağmur Daştan- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil’in İzmir programı kapsamında Buca, Konak ve Karşıyaka’da gerçekleştirdiği Balkan ve Rumeli buluşmaları, Bornova’da büyük bir yankı ve tepkiyle karşılandı. Kentte Balkan göçmenlerinin en yoğun yaşadığı ilçe olan, bünyesinde üç federasyon ve 200’e yakın dernek barındıran Bornova’nın program dışı bırakılmasına tepki geldi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de bir ‘Balkan damadı’ olduğuna dikkati çeken dernek temsilcileri, “Bornova’yı neden yok saydılar? Bir sıkıntı mı var acaba? Yoksa Ömer Başkan mı ‘tepki olur’ diyerek Bornova’da toplantı yapılmasını kabul etmedi?” sorularını yöneltti.

“Üzüldük ve kırıldık…”

“Başkan Eşki’ye Bornova’da Balkan kesiminden oldukça büyük tepki var” sözleriyle durumu değerlendiren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, “Bornova’da çok tepki var. Halkın içine girmiyor, cenazeye ve düğüne katılmıyor. Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de bir Balkanlı. Balkanlılar’ın en çok yaşadığı ilçeye gelmemesini çok manidar bulduk. Bornova’da üç federasyon, 200’e yakın dernek var, resmen ambargo yapmışlar. Karşıyaka’da, Konak’ta, Buca’da kaç tane dernek var? Gelseydi belediyeleri düzeltmesini söylerdik. Belediye başkanının halktan korkmamasını söyleyip bizler de uyarılarımızı sıralardık. Bir sonraki seçimler sıkıntıya giriyor. Bornova’nın en önemli özelliği, burası Balkan kültürünü en iyi yaşatan yer. Biz kültürümüzün geleneklerini hala yaşatıyoruz. Açıkçası Bornova’da bir program düzenlenmemesine çok üzüldük ve kırıldık” ifadelerini kullandı.