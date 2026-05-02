Son Mühür- Çiğli Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Meclisin gündemine, ilçedeki Kasaplar Meydanı ve çevresini kapsayan önemli bir imar planı değişikliği geldi. Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan düzenleme, Büyükçiğli Mahallesi ova kesiminde yer alan ve 'özel proje alanı' olarak tanımlanan alanı kapsıyor.

1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonu kapsamında hazırlanan değişiklik, bölgenin gelecekteki kullanımına yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Söz konusu çalışma, daha önce Hukuk, İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet ile Esnaf komisyonlarına sevk edilerek detaylı şekilde incelendi. Komisyonlarda yapılan değerlendirmelerin ardından raporlar oluşturuldu.

Hazırlanan raporlar Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"plan ve proje Müdürlüğünün, İlçemiz Biıyiikçiğli Müallesi ova kesimi uygulama İmar Planr Revizyonu kapsamında "Özel Proje Alanl" olarak belirlenen ve Kasaplar Meydanı olarak adlandlrılan bölgeye ilişkin olarak hazırlanan i/1000 ölçekli Uygulama imar Plaru Değişikliği ile ilgili Hukuk, inar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet ile Esnaf Komisyonlarrna havale edilen konunun komisyon raporlaıınrn Meclisçe görüşülüp bir karar ahnması"