Son Mühür/ Beste Temel- Çiçeğin başkenti olarak bilinen ilçede, 27. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali üçüncü gününde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meydanlar kalabalıktan dolup taştı

Festivalin gelmesiyle beraber Bayındır’ın kendine has sokakları ve büyük meydanları şehit dışından gelen yüzlerce misafirle beraber dolup taştı.

Yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda da hareketlilik yaşanıyor. Üreticilerin uzun süre özveriyle yetiştirdiği çiçeklerle süslenen alanlar, ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği yerlerin başında geliyor.

Rengarenk çiçeklerin kokusuyle birlikte alışveriş yapan vatandaşlar, hem evlerini süslüyor hem de ilçe esnafına destek oluyor.

İlçe ekonomisine katkı sağladı

Gündüz saatlerinde yapılan üretici pazarları ve açılan sergiler sayesinde festivalde yalnızca eğlence hakim olmuyor.

İlçenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayan bu büyük ilgi, ilçenin kültürel değerlerinin tanıtılması açısından da büyük bir fırsat sunuyor.

Melek Mosso Bayındır'da sahne alacak

Gündüzü çiçeklerle, gecesi ise müzikle geçen organizasyonda heyecan bu akşam zirveye çıkacak. Gün boyu alanı gezen on binlerce vatandaş, akşam saatlerinde yönünü Bayındır Şehir Stadyumu’na çevirecek.

Saat 21.30’da sahne alacak olan ünlü sanatçı Melek Mosso, en sevilen şarkılarını Bayındırlı halkı için seslendirecek.