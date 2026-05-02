Sultanlar Ligi’nin yeni ekibi Manisa tarafından adımlar atılmaya devam ediyor. Transfer sürecine oldukça hızlı bir giriş yapan ve kadrosunu yeniden yapan Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, son olarak smaçör hattını güçlendirdi.

Milli smaçör Sude Hacımustafaoğlu Manisa'da

Gelecek dönem Vodafone Sultanlar Ligi’nde kalıcı olmak isteyen Manisa ekibi, gözünü deneyimli isimlere dikti.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, milli smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile resmi sözleşme imzalandı. Genç oyuncu, yeni sezonda Manisa için forma giyecek.

En son Fenerbahçe Medicana'da forma giymişti

Sude Hacımustafaoğlu, voleybolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Kariyerinde Galatasaray ve Göztepe gibi köklü kurumların formasını temsil eden başarılı milli smaçör, son olarak Türkiye’nin büyük kulüplerinden Fenerbahçe Medicana kadrosunda görev alıyordu.

Hırsı ve oyunlardaki enerjisiyle bilinen milli oyuncunun, Manisa’nın ligdeki yarışına katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa’da transfer hareketliliği devam ediyor

Lige çıktığı günden beri boş durmayan Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, arka arkaya attırdığı imzalarla rakiplerine adeta gözdağı veriyor.

Milli smaçör Sude Hacımustafaoğlu'un transferiyle beraber kadrosunu büyüten Manisa temsilcisinin, antrenmanlar başlamadan önce birkaç önemli noktaya daha takviye yapabileceği öne sürülüyor.