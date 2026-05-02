Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Bakırçay Üniversitesi, geleneğini devam ettirerek bu baharı da yine yoğun bir programla karşılıyor. 4-7 Mayıs tarihleri arasında Bakırçaylı öğrencilerin havası tamamen değişecek.

Öğrencilerin ders stresini unutup, müziğe ve eğlenceye doyacağı etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı. Dört gün boyunca kampüsün her bir köşesinde ayrı bir hareketlilik olacak.

Buray, İkilem, Erdem Kınay sahne alacak

Bu yılki şenlik programında müzikseverleri heyecanlandıracak isimler var. Pop müziğin efsane sesi Buray, son zamanların popüler gruplarından İkilem ve enerjik performansıyla Erdem Kınay sahne alacak.

Yalnızca büyük konserler değil amatör gruplar, DJ performansları ve üniversite öğrencilerinin kendi aralarında gerçekleştireceği şarkı yarışmalarıyla müzik sabahın erken saatlerinden geceye kadar yankılanacak.

Sokak oyunlarından sinemaya uzanan etkinlikler olacak

Etkinlikler yalnızca konser alanıyla sınırlı değil. Kampüsün geneline yayılan aktivitelerde herkes kendine göre bir şey bulabilecek.

Eski günleri anımsatan ödüllü sokak oyunları, açık havada film izleme keyfi ve öğrencilerin el emeği olan tasarım sergileri etkinliğe ayrı bir renk katacak. Yaratıcılığını sergilemek isteyenler için resim yarışmaları ve çeşitli atölyeler de programda bulunuyor.

Tamer Karadağlı geliyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki sanatçılar, öğrencilerle bir araya toplanarak söyleşiler yapacak.