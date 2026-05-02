İzmir’de zehir tacirlerine geçit verilmiyor, emniyet güçleri kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir’in Karabağlar ilçesinde hem otomobilinde hem de evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçede, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ilçede durdurulan bir otomobilden zehir çıktı.

Önce arabası durduruldu

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada tam 253 uyuşturucu hap ve 15.34 gram da sentetik zehir maddesi ele geçiren ekipler 35 yaşındaki O.A.’yı gözaltına aldı.

Evinde de arama gerçekleştirildi

Durdurdukları otomobilin ardından şüpheli şahsın ikametinde de arama yapan emniyet güçleri, resmen zehir kaynağına ulaştı. Ekipler, şahsın evinde yaptıkları aramada tamı tamına 2 bin 67 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Evinde ve otomobilinde bulunan uyuşturucu maddelerin ardından gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zehir taciri, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.