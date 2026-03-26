ABD’nin, İran’la olası bir müzakere sürecini değerlendirme aşamasında dikkat çekici bir adım attığı öne sürüldü. Wall Street Journal’ın haberine göre Washington yönetimi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi geçici olarak hedef listesinden çıkardı. ABD’li yetkililer, söz konusu iki ismin bu kapsamdan yaklaşık 4 ila 5 günlük süreyle çıkarıldığını bildirdi.

Arabuluculuk girişimleri gündemde

Taraflar arasında doğrudan temas ihtimaline ilişkin hazırlıkların Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütüldüğü ifade edildi. Planlanan görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin değerlendirildiği ancak tarafların pozisyonları arasındaki farkların süreci zorlaştırdığı aktarıldı.

Sahada gerilim sürüyor

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik saldırıları sürerken, karşılıklı gerilimin askeri alanda devam ettiği belirtiliyor. İsrail’in özellikle üst düzey İranlı yetkilileri hedef alan operasyonlar yürüttüğü, Gazze ve Lübnan’daki stratejisine benzer bir yaklaşımı İran sahasında da sürdürmeyi planladığı ifade edildi. ABD’nin ise saldırılarını ağırlıklı olarak İran’ın askeri tesisleri ve füze kapasitesine yönlendirdiği bildirildi.

Washington’dan sert mesajlar

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın çatışmayı sonlandırmaması halinde ABD’nin daha sert karşılık vereceğini açıkladı. Açıklama, diplomatik temas ihtimaline rağmen gerilimin yüksek seyrini koruduğuna işaret etti.

Trump’tan açıklama: “Liderlik yapısını etkisiz hale getirdik”

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı değerlendirmelerde İran’ın üst düzey yönetim kadrosunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu. Trump, bu durumun olası müzakere süreçlerinde muhatap bulmayı zorlaştırdığını dile getirdi.