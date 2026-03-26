Antalya’nın Kepez ilçesinde bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Osman Y.’nin, aynı okulda görevli matematik öğretmeni S.D.’yi gece saatlerinde attığı mesajlar ve aramalarla rahatsız ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre S.D.’nin uyarılarına rağmen davranışlarını sürdüren Osman Y., süreci daha da ileri taşıyarak okul otoparkında öğretmene fiziki saldırıda bulundu.

Olayların ardından tehdit içerikli mesajlar ve öğrenciler aracılığıyla gönderilen notlarla baskının devam ettiği belirtildi.

“Kınama” cezası tepki çekti

Yaşadığı baskıyı resmi mercilere taşıyan öğretmen S.D., önce okul yönetimine ardından Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu.

Soruşturma kapsamında muhakkik olarak görevlendirilen okul müdürü Ahmet Ç.’nin, eldeki ses kayıtları ve tehdit içerikli mesajlara rağmen Osman Y. hakkında yalnızca “kınama” cezası önermesi dikkat çekti.

Disiplin kurulunun bu cezayı yetersiz bulmasına rağmen, dosyanın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü B.U. tarafından yeniden kurula sunulmadan onaylandığı ve sürecin bu şekilde kapatılmak istendiği iddia edildi.

Uzaklaştırma kararına rağmen aynı okula gönderildi

Yargı sürecinin başlamasıyla birlikte mahkeme tarafından Osman Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak iddialara göre, bu karara rağmen Osman Y.’nin geçici görevden alınmasının ardından tekrar aynı okula gönderildiği ortaya çıktı.

Okul müdürü M.A.’nın kaymakamlık onayını beklemeden yaptığı işlemle Osman Y.’nin eski görev yerine iade edildiği ve mağdur öğretmenle aynı ortamda çalışmak zorunda bırakıldığı öne sürüldü.

Müfettiş raporu: “Süreç örtbas edilmeye çalışıldı”

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, olayın idari boyutuna ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı.

Raporda, Osman Y.’nin yanı sıra süreci usulsüz şekilde yönettiği belirtilen şube müdürü B.U. ve muhakkik okul müdürü A.Ç. hakkında da işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

Müfettişler, ilgili yöneticilerin görevden alınarak öğretmenliğe döndürülmesini, ayrıca maaş kesintisi ve kademe durdurma cezaları uygulanmasını önerdi.

Ayrıca raporda, sürecin “örtbas edilmeye çalışıldığı” vurgulanarak “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Mahkemeden hapis cezası

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Osman Y. hakkında 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Sanığın idarecilik görevinden alınarak öğretmen olarak başka bir okula atandığı öğrenildi.

Öte yandan, haklarında işlem yapılması istenen şube müdürü B.U. ve okul müdürü A.Ç. ile ilgili “yöneticilikten men” kararlarının henüz uygulanmadığı ve görevlerine devam ettikleri belirtildi.