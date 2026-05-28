Son Mühür - Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçmek amacıyla bazı tedbirlerin hayata geçirildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten başlayarak 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul yönünde D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, O-5, D-575 ve D-595 kara yollarında kamyon, çekici ve tanker türü araçların seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Bazı araçlar kapsam dışında tutuldu

Açıklamada ayrıca, tedarik zincirinin aksamasını önlemek amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ya da dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların kısıtlamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Bu araçların öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu durumlarda ise ana yollarda mümkün olan en kısa süre boyunca seyretmeleri şartıyla trafiğe çıkabilecekleri kaydedildi.

Sakarya da açıkladı

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyükşehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine yönelen güzergahlarda araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, trafik yoğunluğunun oluşturabileceği olumsuzlukların azaltılması ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli trafik tedbirlerinin uygulanmasının gerekli görüldüğü ifade edilerek şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, ilimiz mülki hudutlarını kapsayacak şekilde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu, D-1 ve D-6 kara yolu İstanbul istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi, ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Düzce valiliğinden duyuru

Düzce Valiliği, trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların azaltılması ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi amacıyla Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda bazı önlemlerin hayata geçirildiğini açıkladı:

"30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu İstanbul istikameti yönünde kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarına izin verilmemesine karar verilmiştir."