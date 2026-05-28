Ziyaretinizi planlarken cebinizi yakından ilgilendiren Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ve güncel Müzekart kuralları hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bir araya getirdik. Milli Saraylar bünyesinde hizmet veren bu eşsiz tarihi yapı, ziyaretçilerine kapılarını açarken belirli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı tanıyor. Sarayın ihtişamlı salonlarına adım atmadan önce bütçe planlamanızı bu kurallara göre yapmanız son derece büyük önem taşıyor.

Güncel kurallarla Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ve Müzekart geçerliliği

Tarihi mekanı gezmeyi düşünenlerin ilk merak ettiği husus, ellerindeki Müzekart ile sarayın her bölümüne serbestçe girip giremeyeceği sorusu oluyor. Hemen açıklayalım; sarayın en can alıcı noktaları sayılan Selamlık ve Harem bölümlerinde Müzekart maalesef hiçbir şekilde geçiş hakkı sağlamıyor. Dolayısıyla bu büyüleyici imparatorluk salonlarını görebilmek adına kapıdaki gişelerden ek bilet satın almanız kaçınılmaz bir hal alıyor.

Öte yandan kart sahiplerinin tamamen eli boş döndüğünü söylemek de haksızlık olur. Müzekartınızı kullanarak sarayın o meşhur ve göz alıcı Saray Bahçesi alanına ücretsiz girebildiğiniz gibi, sanat eserleriyle dolu Milli Saraylar Resim Müzesi bölümünü de para ödemeden gezme şansına erişiyorsunuz. Kısacası ana bölümler dışındaki bu estetik köşelerin tadını kartınızla sonuna kadar çıkarabiliyorsunuz.

Tam tur kapsamında Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ve güncel tarifeler

Sarayın havasını tam anlamıyla solumak ve hiçbir köşesini kaçırmamak isteyenler için tam tur bilet seçeneği en makul çözüm olarak sunuluyor. Selamlık, Harem ve Resim Müzesi alanlarının kapısını açan bu tam tur kapsamında yerli ziyaretçilerin ödemesi gereken Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 250 TL seviyesinde kalıyor. Yabancı konuklar için ise bu kapsamlı tarihi tur deneyiminin bedeli 2.000 TL olarak talep ediliyor.

Çocuklu ailelerin yüzünü güldüren oldukça esnek muafiyet uygulamaları da ziyaret sürecini kolaylaştırıyor. Resmi bilet kurallarına göre 6 yaş ve altındaki minik ziyaretçiler, sarayın tüm gezi alanlarına tek bir kuruş bile ödemeden tamamen ücretsiz şekilde giriş hakkı kazanıyor. Gişede çocuğunuzun kimliğini göstermeniz, bu avantajlı geçiş hakkından anında faydalanmanız için fazlasıyla yeterli oluyor.