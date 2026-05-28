Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağlar, anlamlı bir günde bir kez daha en üst düzeyde vurgulandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Duran mesajında, "Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek kardeş ülkenin sevincine ortak oldu.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

aylaşımında iki ülkenin ortak kaderine ve geçmişteki mücadelelerine dikkat çeken Duran, bağımsızlık uğruna verilen kayıpları unutmadı. Can Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı. Gazilere şükranlarını sunarken, dost ve kardeş Azerbaycan halkına da sıcak selamlarını iletti. Vefa, diplomasinin önündeydi.

Erdoğan ve Aliyev liderliği

Mesajın en stratejik kısmı ise iki ülkenin bugünkü siyasi vizyonuna ayrılmıştı. Burhanettin Duran, Ankara ile Bakü arasındaki ilişkilerin sadece duygusal bir bağdan ibaret olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sergilediği güçlü liderliğin altını çizen Duran, bu ortak iradenin önemini belirtti.

İki liderin ortaya koyduğu sarsılmaz dayanışma, bugün Kafkasya'daki dengeleri doğrudan etkiliyor. Duran'a göre, bu güçlü duruş sayesinde perçinlenen stratejik iş birliği, bölgesel barış ve istikrar adına tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

İletişim Başkanı Duran, "Tek millet, iki devlet" şiarını hatırlatarak bitirdiği mesajında, iki ülkenin kardeşliğinin sonsuza kadar dayanıklı kalacağına olan inancını tazeledi.