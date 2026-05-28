Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Vatan Özcan kimdir sorusu, genç yıldız adayının milli takım tercihinin ardından sporseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İngiliz ekibi Norwich City formasıyla harikalar yaratan genç sol bek, gelecekte A Milli Takım kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Hem savunmadaki sağlam duruşu hem de hücuma verdiği etkili asist katkısıyla modern bek profilini sahada eksiksiz yansıtıyor.

Kariyer başlangıcı ve Vatan Özcan kimdir sorusunun detayları

Genç yetenek, 8 Ocak 2008 tarihinde İngiltere’nin tarihi Cambridge kentinde dünyaya gözlerini açtı. Futbolla henüz 6 yaşında tanışan Türk asıllı savunmacı, 7 yaşında Chesterton Eagles takımında ilk resmi adımlarını attı. Kısa süre içinde Milton Colts altyapısına transfer olarak yeteneklerini sergileyen oyuncu, burada Norwich City scout ekibinin radarına girerek büyük bir şans elde etti.

Yapılan denemelerde göz doldurarak Norwich City altyapısına katılan genç sporcu, farklı yaş kategorilerinde gösterdiği gelişimle kulübün en güvendiği isimlerden biri haline geldi. İngiltere’nin alt yaş milli takımlarından davet almasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek ay-yıldızlı formayı seçti. Kendisine Ferdi Kadıoğlu’nu örnek aldığını belirterek, Türkiye forması altında uzun yıllar hizmet etmek istediğini gururla paylaşıyor.

Geleceğin milli yıldız adayı Vatan Özcan kimdir ve nerede oynuyor

Başarılı sol bek şu sıralar İngiltere Championship liginin köklü ekiplerinden Norwich City kulübünün altyapısında ter döküyor. U18 ve U21 takımlarında düzenli olarak forma şansı bulan ve kulübüyle 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalayan futbolcu, teknik kapasitesiyle göz kamaştırıyor. Takım arkadaşlarının kendisine oyun yönlendirme becerisinden ötürü Türk maestro lakabını taktığını mutlulukla ifade ediyor.

İngiltere'de oldukça yoğun ve disiplinli bir antrenman programı uygulayan genç yıldız, profesyonel yaşamın getirdiği tüm zorluklara göğüs geriyor. Gurbette en çok ailesini ve annesinin hazırladığı leziz Türk yemeklerini özlediğini dile getiren futbolcu, bu hasreti dindirmek için Norwich'teki Türk restoranını haftada birkaç kez ziyaret ediyor. Hafta sonları ise ailesinin yanına dönerek moral depoluyor ve yeni haftaya tam konsantrasyonla hazırlanıyor.