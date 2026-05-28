Tüketicilerin alışveriş planlarına yön veren File Market bayram çalışma saatleri ve tatil süresince uygulanacak resmi program, yapılan kurumsal açıklamayla netlik kazandı. Yapılan resmi duyuru, bayram süresince hangi günlerde kapıların kapalı kalacağını ve mağazaların ne zaman normal düzenine döneceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Alışveriş listenizi hazırlamadan önce bu güncel tarihleri göz önünde bulundurmanız, son dakikada yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmeniz açısından önem taşıyor.

Resmi açıklamaya göre File Market bayram çalışma saatleri detayları

Alışveriş planlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar için ilk olarak kapalı olunacak günleri paylaşmakta fayda görüyoruz. Perakende devinin kurumsal hesaplarından paylaştığı bilgilere göre, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü olan 27 Mayıs ile 28 Mayıs tarihlerinde tüm şubeler tamamen kapalı kalıyor. Müşterilerine kesintisiz hizmet sunmayı ilke edinen marka, çalışanlarının bayram dinlenmesini de düşünerek bu iki günlük süreçte kapılarını açmıyor.

Bu durum, bayram süresince taze gıda veya temel ihtiyaç maddesi temin etmek isteyenlerin hazırlıklarını önceden yapmasını zorunlu kılıyor. Şirket yetkilileri, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına ihtiyaçlarını bayram arefesinde tamamlamalarını tavsiye ediyor. Dolayısıyla iki günlük bu kapanma sürecinde hiçbir şubeden fiziki olarak alışveriş yapma imkanı bulunmuyor.

Bayramın sonraki günlerinde File Market bayram çalışma saatleri uygulaması

Bayramın ilk iki günlük tatil ve dinlenme sürecinin ardından, şubelerde hareketlilik yeniden başlıyor. Kurumun resmi takvimine göre bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma sabahından itibaren tüm File Market şubeleri kapılarını tekrar müşterilerine açıyor. Bu tarihten itibaren raflar taze ürünlerle dolduruluyor ve alışveriş severler sepetlerini doldurmaya kaldığı yerden devam edebiliyor.

Cuma gününden sonraki süreçte, hafta sonu da dahil olmak üzere mağazalar standart çalışma saatlerine geri dönüyor. Tüketiciler, bayramın dördüncü gününde ve sonrasındaki haftalık periyotta alıştıkları kaliteli hizmeti aynı saat aralıklarında almaya devam ediyor. Böylece bayramın getirdiği tatlı telaşın ardından alışveriş rutinleri de hızlıca normal seyrine kavuşmuş oluyor.