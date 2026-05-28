Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma programları ardı ardına devam ediyor. Partiler birbirleriyle bayramlaşmaya giderken; siyasette barışçıl mesajlar da hız kesmeden sürüyor. Kurban Bayramı bayramlaşma programları kapsamında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti Yeniden Refah Partisi’ne nezaket ziyaretinde bulunarak bayramlarını kutlamaya gitti.

İzmirli o isim de heyette yer aldı

Bayramlaşma ziyareti kapsamında AK Parti Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem İzmir Milletvekillerinden Kerem Ali Sürekli, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Emre Çelik’ten oluşan AK Partili konuk heyet, Yeniden Refah Partisi genel merkezinde bir araya geldi.

Bayram tebriklerini ilettiler

Ziyarette, konuk heyeti Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ferhat Uysal ve Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz’dan oluşan heyet karşıladı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede taraflar, karşılıklı olarak bayram tebriklerini ileterek bayramın huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.