Bangladeş’te Kurban Bayramı kapsamında kesilmesi planlanan manda, çoğunluğu Müslüman olan Güney Asya ülkesinde sosyal medyada büyük ilgi görünce kısa sürede gündem oldu. Viral hale gelen görüntülerin ardından yetkililer devreye girerken, hayvanın sahibi çiftçi Ziauddin Mridha da açıklamalarda bulundu.

Mridha, mandaya verilen ismin yalnızca sembolik olduğunu belirterek, “Bu sadece sembolik bir isim. Ona sevgi ve sempati duyduğumuz için bu adı verdik” ifadelerini kullandı.

Narayanganj’daki çiftliğinde bulunan 680 kiloluk mandaya “Donald Trump” isminin, hayvanın saç yapısı nedeniyle kardeşi tarafından verildiğini söyleyen Ziauddin Mridha, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, “Kardeşim saçlarından dolayı bu ismi verdi. Sosyal medyada viral olduktan sonra çok sayıda insan onu görmek için çiftliğe gelmeye başladı” dedi.

Başkent Dakka yakınlarında yer alan Narayanganj’daki çiftlik, mandayı görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrarken, sahibi hayvanın oldukça sakin bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Mridha, özel bakım gerektiren mandanın düzenli olarak yıkandığını ve sık sık beslenmeye ihtiyaç duyduğunu da belirtti.