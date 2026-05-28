CHP'de mahkeme kararıyla başlayan deprem, meclis koridorlarına taştı. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin meclis grubuna çok sert bir ambargo koydu. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği resmi yazıyla meclis grubunun kendi izni olmadan toplanamayacağını ilan etti. İpler tamamen gerildi.

"Talimatım olmadan salonu açmayın"

Milletvekilleri arasında meclis grubunun ne zaman toplanacağına dair ciddi bir kafa karışıklığı yaşanıyordu. Sorular ve tereddütler artınca Kemal Kılıçdaroğlu duruma bizzat el koydu. Vekillerin cep telefonlarına ve odalarına gönderilen resmi yazıda kurallar net bir dille çizildi.

Toplantı yerini, takvimini ve tartışılacak gündemi tek başına belirleyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu kesin talimatı verdi: "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

Tabelalar asılmıştı ama kurallar değişti

Bu hamle, aslında parti içindeki çift başlı yönetim krizini de açıkça su yüzüne çıkardı. Hatırlanacağı üzere, mahkemenin kurultayı iptal eden tarihi kararının hemen ardından Özgür Özel boş durmamıştı. Özel, kendi ekibiyle topladığı Parti Meclisi'nde kendisini "CHP Grup Başkanı" olarak seçtirmişti. Meclis’teki odasının kapısına da hemen bu unvanın yazılı olduğu yeni tabela asılmıştı.

Meclis grubu şimdi ne yapacak?

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı, TBMM’deki CHP’li bürokratları ve milletvekillerini bekleme pozisyonuna itti. Grup yönetiminin bu resti görüp görmeyeceği, Özel'i destekleyen CHP'li isimlerin alternatif bir toplantı arayıp aramayacağı ise henüz bilinmiyor.

