Avrupa Komisyonu, Temu’nun platformunda satışa sunulan yasa dışı ürünlerin oluşturduğu sistematik riskleri yeterince tespit edip analiz edemediğini ve bu risklere karşı gerekli değerlendirmeleri yapmadığını açıkladı. Açıklamada, özellikle algoritmik öneri sistemleri ile influencer iş birlikleri üzerinden yürütülen tanıtım faaliyetlerinin yasa dışı ürün satışlarını artırma ihtimalinin yeterince incelenmediğine dikkat çekildi.

Temu hakkında başlatılan soruşturmanın, Avrupa tüketici örgütü BEUC ile birlikte 17 ulusal üye kuruluşun yaptığı şikayetler sonrası gündeme geldiği belirtildi. Yaklaşık iki yıldır sürdürülen incelemenin, büyük dijital platformların yasa dışı ve zararlı içeriklere karşı daha fazla sorumluluk üstlenmesini amaçlayan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

Temu ise verilen karara tepki göstererek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın hedeflerine saygı duyuyor ve dijital ekonomide net kuralların önemini kabul ediyor. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz. Verilen cezayı orantısız buluyoruz."

Komisyon harekete geçti

Avrupa Komisyonu, Temu’ya 28 Ağustos’a kadar kapsamlı bir eylem planı hazırlaması için süre verdi. Sunulacak planın incelenmesinin ardından iki ay içinde şirketin Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) uyum konusunda yeterli adımları atıp atmadığına karar verileceği bildirildi.

AB Teknolojiden Sorumlu Komisyon Üyesi Henna Virkkunen, “Bu karar, risk yönetiminin DSA’nın temel unsurlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Temu’ya oldukça açık ve güçlü bir mesaj veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Virkkunen ayrıca, Temu’ya yönelik soruşturmanın platform tasarımının bağımlılık oluşturup oluşturmadığı, yasa dışı ürün satışları ve tavsiye algoritmalarına ilişkin incelemelerle devam edeceğini açıkladı.

Dijital Hizmetler Yasası kapsamında şirketlere, küresel yıllık cirolarının yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanabiliyor. Temu’ya verilen ceza, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’e aralık ayında kesilen 120 milyon euroluk cezanın ardından DSA kapsamındaki en büyük ikinci yaptırım olarak kayıtlara geçti.