Eski CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirdiği ziyarette bazı partililer de hazır bulundu. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, gazetecilerin Kurban Bayramı’nı kutlarken, amcasını kaybeden CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’e de başsağlığı dileklerini iletti.
CHP’nin geçmişte birçok zorlu süreçten geçtiğini vurgulayan Tekin, partinin yaşanan sıkıntıları aşmayı başaran köklü bir siyasi hareket olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Önümüzdeki günlerde hiçbir sıkıntı, bir sorun olmadan Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir CHP göreceksiniz. Umut ederim ki bundan sonra daha sağduyulu davranırlar."
'Bilgi Üniversitesi'nden örnek verdi
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin demokratik bir duruş sergilediğini belirten Tekin, öğrencilerin eylemlerini sürdürürken aynı zamanda müzakere yürüttüğünü ve sonuç elde ettiğini hatırlattı. Tekin, “İsterdik ki bu baba ocağında da aynı müzakere anlayışı ve yöntemi hayata geçirilsin” ifadelerini kullandı.
'Kurultay' açıklaması
Tekin, 40 gün içinde kurultayın yapılmasına yönelik çeşitli çağrıların gündeme geldiğini hatırlatarak açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Ben çok iyi biliyorum ki Sayın Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı da 40 gün içinde bir seçimin olamayacağını çok iyi biliyor. Ama ısrarla tabanı konsolide etme adına, onları kandırma adına sürekli bu cümleleri kullanmaları bizim parti emekçilerimize büyük bir haksızlık. Vazgeçmiyorlar. O gün insanları topladınız, sonuçta saat 2'de kendiniz terk ettiniz. Daha önce sizin vaadiniz vardı. Dediniz ki, 'Biz buradan çıkmayacağız, her türlü eylemi yapacağız.' Sonuç itibarıyla sizin dokunulmazlığınız var, kimse size çıkıp bir şey falan demedi. Niye kapıdaki insanları, oradaki kardeşleriyle karşı karşıya bıraktınız? Neden? Bunlar gerçekten kabul edilebilir değil."
İstanbul delegeleri hakkında tedbir kararlarının bulunduğunu ve bazı delegelerin tutuklu olduğunu ifade eden Tekin, bu koşullar altında aynı delegelerle yeniden kurultay yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını dile getirdi.
Tekin, “CHP’nin kültürüne yakışan bir şekilde en kısa sürede kongre takvimini başlatıp süreci tamamlamak ve partiyi bir daha mahkeme koridorlarına taşımayacak şekilde bu tartışmaları sona erdirmek istiyoruz” dedi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha sonra evinin önüne çıkarak bahçede bekleyen Barış Yarkadaş ve beraberindeki partililerle bayramlaştı.
CHP Genel Merkezi ziyareti
Daha sonra CHP Genel Merkezi’ne de ziyarette bulunan Tekin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada partide birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti:
"Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için asıl olan CHP’nin kurumsal kimliğidir. CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliği ile nasıl çözebiliriz, yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP’nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmak..."