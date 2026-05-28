Tekin, 40 gün içinde kurultayın yapılmasına yönelik çeşitli çağrıların gündeme geldiğini hatırlatarak açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ben çok iyi biliyorum ki Sayın Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı da 40 gün içinde bir seçimin olamayacağını çok iyi biliyor. Ama ısrarla tabanı konsolide etme adına, onları kandırma adına sürekli bu cümleleri kullanmaları bizim parti emekçilerimize büyük bir haksızlık. Vazgeçmiyorlar. O gün insanları topladınız, sonuçta saat 2'de kendiniz terk ettiniz. Daha önce sizin vaadiniz vardı. Dediniz ki, 'Biz buradan çıkmayacağız, her türlü eylemi yapacağız.' Sonuç itibarıyla sizin dokunulmazlığınız var, kimse size çıkıp bir şey falan demedi. Niye kapıdaki insanları, oradaki kardeşleriyle karşı karşıya bıraktınız? Neden? Bunlar gerçekten kabul edilebilir değil."

İstanbul delegeleri hakkında tedbir kararlarının bulunduğunu ve bazı delegelerin tutuklu olduğunu ifade eden Tekin, bu koşullar altında aynı delegelerle yeniden kurultay yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını dile getirdi.

Tekin, “CHP’nin kültürüne yakışan bir şekilde en kısa sürede kongre takvimini başlatıp süreci tamamlamak ve partiyi bir daha mahkeme koridorlarına taşımayacak şekilde bu tartışmaları sona erdirmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha sonra evinin önüne çıkarak bahçede bekleyen Barış Yarkadaş ve beraberindeki partililerle bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi ziyareti

Daha sonra CHP Genel Merkezi’ne de ziyarette bulunan Tekin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada partide birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti:

"Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için asıl olan CHP’nin kurumsal kimliğidir. CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliği ile nasıl çözebiliriz, yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP’nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmak..."