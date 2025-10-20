Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ancak Trump'ın açıklamalarında en dikkat çeken konu ise Gazze ve Hamas oldu.

"İlk kez barış var!"

İsrail-Hamas ateşkesi hakkında konuşan Trump, "Orta Doğu’da ilk kez barış var. Hamas ile anlaştık, iyi davranacaklarına söz verdiler. Ama eğer bu anlaşmaya uymazlarsa gidip onları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD askerlerinin Gazze’de sahaya inmeyeceğini belirterek, "ABD askerleri sahaya çıkmayacak. Buna gerek yok. Çünkü bu anlaşmaya 59 ülke imza attı. Hepsi aynı safta." ifadelerini kullandı.

"Ona durumu hallet diyebilirim!"

Açık bir şekilde Hamas'ı tehdit eden Trump, "Anlaşmayı kabul eden 59 ülke var. Dört ay önce birbirleriyle konuşmayan ülkeler, bugün aynı masada. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Artık silahların değil, anlaşmaların konuştuğu bir dönem başladı. Hamas’ın İran’dan aldığı destek bitti. Artık kimsenin desteğini almıyorlar. Bu da ateşkesin kalıcı olma şansını artırıyor. İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona ‘Oraya git ve durumu hallet’ diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır. Biz savaş başlatan değil, savaş bitiren bir ülkeyiz. Şu anda Orta Doğu’da ateşkesin sürmesi için diplomasi yürütüyoruz. ABD askerlerinin sahaya inmesine gerek yok" dedi.

