CHP’de ‘mutlak butlan’ tartışmalarıyla mücadele eden Özgür Özel’e bir acı haber de ailesinden geldi. Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Edinilen bilgilere göre, amca Necati Özel, ani şekilde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cenaze programı belli oldu

Necati Özel’in cenazesinin, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.

Özel’in kardeşi vefat haberini duyurdu

Taziye mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, amcasının vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Aile arasında Toto, mahallede futbolculuğu ve yorumculuğu nedeniyle Kalli Hoca lakaplarıyla bilinen, Almanya'da su arıtma makine fabrikasında işçi olarak kariyerini geçirmiş canım Amca'm Necati Özel 10 gün önce geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası bugün evinde maalesef vefat etti. 82 yaşında idi. Yarın (28 Mayıs 2026, Perşembe) öğlen namazının ardından Manisa, Merkez, Hatuniye Camisi'nden Kırtık Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur. Başımız sağ olsun."