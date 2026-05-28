Kenya’nın Nakuru kentindeki bir kız yatılı okulu, gece yarısı alevlere teslim oldu. Öğrenciler uykudayken başlayan yangın, geride büyük bir trajedi bıraktı. İlk belirlemelere göre 10 çocuk hayatını kaybetti.

Uykularında felaket ortasında kaldılar

Yangın, ülkenin kuzeybatısındaki Rift Valley bölgesinde bulunan okulda, herkesin derin uykuda olduğu saatlerde patlak verdi. Alevler yatakhane binasını saniyeler içinde sardı. Kampüste tam bir can pazarı yaşandı. Çığlık sesleri Nakuru sokaklarında yankılandı. Bölge Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, acı haberi yazılı bir açıklamayla duyurdu. Ndanyi’nin aktardığına göre, koridorları kaplayan yoğun duman ve dikey olarak büyüyen alevler, çocukların kaçış yollarını kapattı.

Hastane önlerinde endişeli bekleyiş

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Ancak bilanço çok ağır. Ekipler yatakhaneye girdiğinde 10 öğrencinin cansız bedenini buldu. Dumandan zehirlenen ve yanık yarası alan çok sayıda öğrenci ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Şimdi tüm kasaba yasta. Hastane önlerinde ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyor.

Kundaklama mı, ihmal mi?

Polis şimdi bu yangının arkasındaki nedeni arıyor. Emniyet Müdürü Ndanyi, "Trajediden etkilenen tüm çocukların durumunu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi. Olay yeri inceleme ekipleri sabaha karşı küle dönen binada delil toplamaya başladı. Kundaklama şüphesi dahil tüm ihtimaller masada. Elektrik tesisatındaki bir arıza da ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.

