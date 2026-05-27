Son Mühür / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), mahkeme kararı neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik koltuğuna oturduğu CHP’den yapılacak hiçbir bağışı kabul etmeyeceğini duyurdu. Dernek yönetimi, bu durumu antidemokratik bir müdahale olarak gördüklerinin altını çizdi.

Araçların bir kısmı Uşak’a bir kısmı ÇYDD’ye iddiası

CHP Genel Merkezi önüne "Müteahhit Aziz’den satılık haram araç" ve "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" ibareleriyle yerleştirilen araçlar tartışmalara neden olmuştu. Konuyla ilgili Özgür Özel’den tepki gelmiş; özel ise o araçlardan birinin Kılıçdaroğlu’nun döneminde alındığını ifade etmişti. Bu araçların satışından elde edilecek kazancın bir kısmının sosyal projelerde değerlendirilmek üzere Uşak Belediyesi’ne aktarılacağı, diğer kısmının ise ÇYDD’ye bağışlanacağı iddia edilmişti.

O iddiaların hemen ardından ÇYDD’den açıklama geldi. İşte, o açıklama:

“Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyım niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.”